Поліція встановила автора відео прильоту по Кривому Рогу

Тепер з ним поговорять компетентні люди з СБУ.

Національна поліція встановила особу людини, яка вчора зняла на відео та поширила в соцмережах приліт російської ракети в Кривому Розі, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує ZN.ua .

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Відео прильоту ракети по житловому будинку майже відразу з’явилося в місцевому пабліку, а звідти за лічені хвилини поширилося у російських телеграм-каналах.

«Зібрані матеріали передані до Служби безпеки України для прийняття рішення. Дякую фахівцям кримінального аналізу та поліції Дніпропетровщини за результативну роботу», - зазначив міністр.

Попри постійні заклики влади та правоохоронців не знімати та не викладати в публічний простір фото та відео російських атак до офіційного повідомлення, така практика і далі продовжується. Відеоматеріали допомагають росіянам скоригувати ймовірні удари. Водночас авторам таких роликів загрожує кримінальна відповідальність.

Російські нападники вдарили по Кривому Рогу вранці 31 липня двома балістичними ракетами «Іскандер». Одна прилетіла по навчальному закладу – там обвалилась частина будівлі з 4 по 2 поверх.

Друга ракета влучила у житлову дев’ятиповерхівку – в одному під?їзді зруйновано поверхи з четвертого по дев?ятий. Рятувальна операція тривала цілий день та закінчилась ввечері в понеділок. На жаль, шестеро людей, в тому числі дитина, загинули. Ще 81 людина отримала поранення, в тому числі семеро дітей.