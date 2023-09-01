Гелікоптери та літак РФ намагались збити український безпілотник, але так і не змогли: відео від ГУР

В ГУР зазначили, що їхні дрони все частіше виходять неушкодженими з подібних ситуацій.

Два російських вертольоти та літак тривалий час намагалися збити український безпілотник, однак в них так нічого й не вийшло. Відео безуспішних спроб росіян та майстерності оператора українського дрона показало Головне управління розвідки Міноборони ГУР.

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Зокрема, на відео видно український дрон, який летить в районі мису Тарханкут. Його переслідують одразу два бойових гелікоптери та один літак.

«БпЛА Головного управління розвідки дедалі частіше виходять неушкодженими не тільки після зустрічі з рашистським ППО, але й при прямому зіткненні з ворожою авіацією… Попри безперервний вогонь наш безпілотник вийшов неушкодженим з «поля бою» та успішно повернувся на базу», – зазначили в ГУР.