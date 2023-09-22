Севастополь знову "приймає": в небо піднявся стовп диму, фото і відео

Надвечір четверга, 21 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі в Криму пролунали вибухи.

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Апостроф.

За його інформацією, вибухи чутно в районі бухти Омега, студмістечка та на мисі Фіолент.

"Добрий вечір, сволота", - пише Петро Андрющенко, додавши, що зараз Севастополь відчуває себе трошки Маріуполем на початку. "Але далі буде веселіше", - не сумнівається він.

У мережі тим часом розходиться світлина "розкішного" стовпа диму, який нагадує гриб.

Як уточнили у моніторингових каналах, Севастополь отримує удар у відповідь, адже практично одночасно відбулися пуски ракет "Онікс" в бік Одещини.


Олексій Руденко, Апостроф





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