Севастополь знову "приймає": в небо піднявся стовп диму, фото і відео

Надвечір четверга, 21 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі в Криму пролунали вибухи.

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Апостроф .

За його інформацією, вибухи чутно в районі бухти Омега, студмістечка та на мисі Фіолент.

"Добрий вечір, сволота", - пише Петро Андрющенко, додавши, що зараз Севастополь відчуває себе трошки Маріуполем на початку. "Але далі буде веселіше", - не сумнівається він.

У мережі тим часом розходиться світлина "розкішного" стовпа диму, який нагадує гриб.

Як уточнили у моніторингових каналах, Севастополь отримує удар у відповідь, адже практично одночасно відбулися пуски ракет "Онікс" в бік Одещини.