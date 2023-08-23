WP: Україна вирішила під час контрнаступу зменшити кількість втрат, хоча Захід розраховував на швидкість

Партнери вважали, що Київ сприйме великі втрати як ціну прориву оборони ворога.

Попри те, що Захід очікував, що контрнаступ ЗСУ буде швидшим, Україна прийняла рішення зменшити кількість втрат на полі бою, що навпаки призвело до його сповільнення, сказано в останньому матеріалі The Washington Post. ЗМІ наголошує, що в перші тижні операції, навіть попри наявність західного озброєння, Сили оборони зазнали значних втрат, інформує ZN.ua.

WP: Україна вирішила під час контрнаступу зменшити кількість втрат, хоча Захід розраховував на швидкість
© Генеральний штаб ЗСУ

Все це через те, що росіяни також підготувалися, побудувавши потужні оборонні лінії.

"Спільні військові навчання, проведені американськими, британськими та українськими військовими, передбачали такі втрати, але водночас вважалось, що Київ прийме ці втрати як ціну прориву головної оборонної лінії Росії, - пише WP, посилаючись на американські на європейські джерела. - Але Україна вирішила зупинити втрати на полі бою і перейти до тактики просування вперед невеликими підрозділами на різних ділянках фронту. Це призвело до того, що влітку Україна досягла лише поступових успіхів на різних ділянках фронту".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Росія щомісяця мобілізує до війська близько 20 тисяч громадян: Юсов розповів подробиціРосія щомісяця мобілізує до війська близько 20 тисяч громадян: Юсов розповів подробиці
Атака на авіабазу Сольци була здійснена з території РФ - британська розвідкаАтака на авіабазу Сольци була здійснена з території РФ - британська розвідка
«Боягузливий удар» – глава дипломатії ЄС про ракетний удар Росії по Чернігову«Боягузливий удар» – глава дипломатії ЄС про ракетний удар Росії по Чернігову
Президент Литви приїхав в Київ на святкування Дня Незалежності УкраїниПрезидент Литви приїхав в Київ на святкування Дня Незалежності України
Росіяни у досить складному становищі, тому що зазнали величезних втрат — МілліРосіяни у досить складному становищі, тому що зазнали величезних втрат — Міллі
Блок рекламы


Похожие новости
Росія закриє очі на втрату Криму. Вона вже так робила — ЗеленськийРосія закриє очі на втрату Криму. Вона вже так робила — Зеленський
Пентагон про контрнаступ: Рано робити висновки посеред бою. Та якщо Україна не досягне успіху — це вплине на весь світПентагон про контрнаступ: Рано робити висновки посеред бою. Та якщо Україна не досягне успіху — це вплине на весь світ
Росіяни у досить складному становищі, тому що зазнали величезних втрат — МілліРосіяни у досить складному становищі, тому що зазнали величезних втрат — Міллі
Україна долучилась до європейських санкцій щодо БілорусіУкраїна долучилась до європейських санкцій щодо Білорусі
Стефанішина: Україна не піде на поступки у зерновому конфлікті з ПольщеюСтефанішина: Україна не піде на поступки у зерновому конфлікті з Польщею
ВМС: Україна вивела з ладу п'ять з шести великих десантних кораблів РосіїВМС: Україна вивела з ладу п'ять з шести великих десантних кораблів Росії
Польща збільшить кількість військ поблизу Сувалкського коридоруПольща збільшить кількість військ поблизу Сувалкського коридору
Потрібні люди: в ЗСУ розповіли, яку кількість українців можуть мобілізуватиПотрібні люди: в ЗСУ розповіли, яку кількість українців можуть мобілізувати
Ударами по портах Росія хоче переконати Захід вступити з нею у переговори — полковник ЧерникУдарами по портах Росія хоче переконати Захід вступити з нею у переговори — полковник Черник
Броньовики, артсистеми, РСЗВ та ППО: Сили оборони продовжують завдавати нищівних втрат ворогуБроньовики, артсистеми, РСЗВ та ППО: Сили оборони продовжують завдавати нищівних втрат ворогу
Последние новости
Подгружаем последние новости