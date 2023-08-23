WP: Україна вирішила під час контрнаступу зменшити кількість втрат, хоча Захід розраховував на швидкість

Партнери вважали, що Київ сприйме великі втрати як ціну прориву оборони ворога.

Попри те, що Захід очікував, що контрнаступ ЗСУ буде швидшим, Україна прийняла рішення зменшити кількість втрат на полі бою, що навпаки призвело до його сповільнення, сказано в останньому матеріалі The Washington Post . ЗМІ наголошує, що в перші тижні операції, навіть попри наявність західного озброєння, Сили оборони зазнали значних втрат, інформує ZN.ua .

© Генеральний штаб ЗСУ

Все це через те, що росіяни також підготувалися, побудувавши потужні оборонні лінії.

"Спільні військові навчання, проведені американськими, британськими та українськими військовими, передбачали такі втрати, але водночас вважалось, що Київ прийме ці втрати як ціну прориву головної оборонної лінії Росії, - пише WP, посилаючись на американські на європейські джерела. - Але Україна вирішила зупинити втрати на полі бою і перейти до тактики просування вперед невеликими підрозділами на різних ділянках фронту. Це призвело до того, що влітку Україна досягла лише поступових успіхів на різних ділянках фронту".