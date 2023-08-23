Трамп погодився на заставу в розмірі $200 тисяч у кримінальній справі щодо підриву результатів виборів

Застави визначено також для його адвокатів, які також проходять у справі.

Колишній президент США Дональд Трамп погодився на заставу в розмірі $200 тисяч, повідомляє CNN. Угоди було досягнуто після зустрічі його адвокатів з офісом окружного прокурора округу Фултон у понеділок, інформує ZN.ua .

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Умови звільнення, викладені у розпорядженні, з яким ознайомилось видання, є ширшими за ухвалені раніше зобов’язання у інших звинуваченнях.

На відміну від деяких його співобвинувачених, колишньому президенту заборонено використовувати соціальні мережі для нападів на тих, хто проходить у цій справі.

«Відповідач не повинен вчиняти жодних дій, спрямованих на залякування будь-якої особи, яка, як йому відомо, є співобвинуваченим або свідком у цій справі, або іншим чином перешкоджати здійсненню правосуддя. Вищезазначене включає публікації в соціальних мережах, або репости зроблених іншою особою в соціальних мережах публікацій», — йдеться в підписаній суддею Верховного суду округу Фултон Скоттом Макафі ухвалі.

Указ також забороняє Трампу прямо чи опосередковано спілкуватися з будь-яким із співобвинувачених, або свідків у справі, окрім як через своїх адвокатів. Подібне положення було включене до наказів про заставу і для деяких його співвідповідачів.

Наказ підписаний окружним прокурором округу Фултон Фані Вілліс і трьома адвокатами Трампа: Дрю Фіндлінгом, Марісою Голдберг і Дженніфер Літтл.

Крім того, суддя Верховного суду округу Фултон схвалив заставу в розмірі $100 тисяч для адвоката Трампа Кена Чезебро, якому пред'явлено сім звинувачень у справі про підрив результатів виборів у Джорджії.

Рей Сміт, колишній адвокат Дональда Трампа, досяг угоди про заставу в розмірі $50 тисяч.

Сміт звинувачується у 12 державних злочинах, зокрема у порушенні закону Джорджії щодо боротьби з рекетом, спонукання державного службовця до порушення присяги та змові з метою підробки документів.

Він брав участь у слуханнях у Сенаті Джорджії в грудні 2020 року, де неправдиво заявив про широкомасштабне шахрайство та порушення при голосуванні, а також стверджував, що результати «мають бути скасовані та не можуть залишатися в силі».

Справа про підрив виборів у окрузі Фултон стала першим випадком, коли умови звільнення Дональда Трампа включають грошову заставу та заборону на вплив через соціальні мережі.

Ця кримінальна справа є вже четвертою, порушеною проти експрезидента цього року.

У справі про документи Мар-а-Лаго, порушеній проти нього спеціальним прокурором Джеком Смітом, Трамп був звільнений під особисте зобов’язання, хоча його адвокати заперечували обмеження, які були накладені на його контакти зі свідками.

У справі Сміта про підрив федеральних виборів, порушеній у Вашингтоні, Трампа також звільнили на мінімальних умовах, зокрема із застосуванням заборони спілкуватися з будь-ким, хто є свідком у справі, окрім як через адвоката.

У справі про приховування грошей Трампу так само було наказано не спілкуватися з з учасниками розгляду, окрім як через одного зі своїх адвокатів.