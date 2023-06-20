Парламент Словаччини визнав Голодомор геноцидом українців

Вже більше 30 країн хувалили відповідні постанови.

Парламент Словаччини визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом проти українського народу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в Twitter, інформує ZN.ua.

Парламент Словаччини визнав Голодомор геноцидом українців
© Василь Артюшенко, ZN.UA

"Вдячний парламенту Словаччини за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Своєчасне рішення, вагомий внесок у відновлення історичної справедливості та вшанування мільйонів невинних жертв", – написав він.

Вдячний парламенту Словаччини за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Своєчасне рішення, вагомий внесок у відновлення історичної справедливості та вшанування мільйонів невинних жертв.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 20, 2023
"Цей акт історичної справедливості служить яскравим нагадуванням про нашу відповідальність за те, щоб кривдники не діяли безкарно. Дякую, Словаччино!", - додав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Slovakia has joined a growing number of countries in recognizing the 1932-1933 Holodomor as genocide against the Ukrainian people. This act of historical justice serves as a stark reminder of our responsibility to ensure that abusers do not act with impunity. Thank you, Slovakia! pic.#twitter#.com/ig5U2gPZhw

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 20, 2023


Оксана Лебедина, ZN.ua





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