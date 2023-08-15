Потрібні люди: в ЗСУ розповіли, яку кількість українців можуть мобілізувати

Сучасне озброєння не може замінити військових.

У кінці липня депутати Верховної Ради проголосували за продовження дії воєнного стану на 90 днів. Його парламент продовжив з 18 серпня до 15 листопада 2023 року, інформує ZN.ua .

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Капітан Збройних Сил України Валерій Прозапас в ефірі телеканалу «Еспресо» розповів, до чого слід готуватися військовозобов’язаним.

Він підкреслив, що зараз розпочалася ресурсна війна, тому на «військові рейки» потрібно переходити не лише збройним силам, але й відповідним державним службам, економіці та суспільству.

«Нам потрібен нормальний мобілізаційний план. Тому що ми не можемо пройти весь шлях тим складом армії, яким розпочалася війна. Потрібно людям потрібно доносити, що переважна більшість військовозобов'язаних все одно пройдуть через Збройні Сили. Так, це неприємно чути. Але яка б не була техніка сучасна, яке б не було озброєння, воювати на ньому треба людям», - підкреслив він.