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2023-06-09
Окупанти обстріляли школу в Олешках, де перебували люди із затоплених будинків
Інформація про наслідки уточнюється.
Російські окупаційні війська вдень у четвер, 8 червня, обстріляли школу в тимчасово окупованих Олешках, заявив міський голова Олешок Євген Рищук у
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"Тільки що окупаційні війська обстріляли будівлю школи, де збиралися люди із затоплених домівок", -повідомив Рищук, інформує
У тимчасово окупованій та затопленій Олешківській громаді Херсонської області гуманітарна катастрофа – люди досі сидять на дахах, виникла проблема з тілами померлих. Кладовище затоплене, у морзі відсутня електроенергія, заявила керівниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко.
За словами глави МВА, окупаційна влада не проводить евакуацію населення, окупаційні війська займають будинки і квартири, де немає підтоплення.
Анна Конюченко, ZN.ua