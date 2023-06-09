Окупанти обстріляли школу в Олешках, де перебували люди із затоплених будинків

Інформація про наслідки уточнюється.

Російські окупаційні війська вдень у четвер, 8 червня, обстріляли школу в тимчасово окупованих Олешках, заявив міський голова Олешок Євген Рищук у Facebook.

Окупанти обстріляли школу в Олешках, де перебували люди із затоплених будинків
© Википедия

"Тільки що окупаційні війська обстріляли будівлю школи, де збиралися люди із затоплених домівок", -повідомив Рищук, інформує ZN.ua.

У тимчасово окупованій та затопленій Олешківській громаді Херсонської області гуманітарна катастрофа – люди досі сидять на дахах, виникла проблема з тілами померлих. Кладовище затоплене, у морзі відсутня електроенергія, заявила керівниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко.

За словами глави МВА, окупаційна влада не проводить евакуацію населення, окупаційні війська займають будинки і квартири, де немає підтоплення.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Ратніков закликає Кличка піти у відставку одночасноРатніков закликає Кличка піти у відставку одночасно
Українська журналістка опублікувала докази торгівлі паспортами Мальти для російських олігархівУкраїнська журналістка опублікувала докази торгівлі паспортами Мальти для російських олігархів
"Ніколи в Естонії ще не збиралося стільки кораблів і моряків НАТО": стартували навчання Baltops 23"Ніколи в Естонії ще не збиралося стільки кораблів і моряків НАТО": стартували навчання Baltops 23
Ігнат розповів, як проходитимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16Ігнат розповів, як проходитимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16
Кулеба — Орбану: Сподіватися, що Україна чимось поступиться — "збочена і хвора логіка"Кулеба — Орбану: Сподіватися, що Україна чимось поступиться — "збочена і хвора логіка"
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти вирішили вивезти колаборантів та інших жителів з трьох міст Запорізької областіОкупанти вирішили вивезти колаборантів та інших жителів з трьох міст Запорізької області
Шмигаль закликав міжнародні організації врятувати людей із затоплених окупованих територійШмигаль закликав міжнародні організації врятувати людей із затоплених окупованих територій
В Олешках 80% території під водою: окупанти заявили, що за спробу евакуюватися розстрілюватимуть на місціВ Олешках 80% території під водою: окупанти заявили, що за спробу евакуюватися розстрілюватимуть на місці
Окупанти намагаються потрапити на правий берег Дніпра під виглядом цивільних, що евакуюються після підриву ГЕС — ЦНСОкупанти намагаються потрапити на правий берег Дніпра під виглядом цивільних, що евакуюються після підриву ГЕС — ЦНС
Зеленський назвав Путіна "загнаним звіром" і "слабкою людиною"Зеленський назвав Путіна "загнаним звіром" і "слабкою людиною"
Окупанти на ТОТ змушують підприємців співпрацювати – МалярОкупанти на ТОТ змушують підприємців співпрацювати – Маляр
Окупанти знову перетворюють ЗАЕС на свою базу – ФедоровОкупанти знову перетворюють ЗАЕС на свою базу – Федоров
У голосіївському районі через російську атаку дронами одна людина загинула, ще одна була пораненаУ голосіївському районі через російську атаку дронами одна людина загинула, ще одна була поранена
Окупанти відмовляються надати "коридор" для українців з ОРЛО через ЗапоріжжяОкупанти відмовляються надати "коридор" для українців з ОРЛО через Запоріжжя
Окупанти облаштовують логістичну та військову бази на ЗАЕСОкупанти облаштовують логістичну та військову бази на ЗАЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости