Окупанти обстріляли школу в Олешках, де перебували люди із затоплених будинків

Інформація про наслідки уточнюється.

Російські окупаційні війська вдень у четвер, 8 червня, обстріляли школу в тимчасово окупованих Олешках, заявив міський голова Олешок Євген Рищук у Facebook.

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"Тільки що окупаційні війська обстріляли будівлю школи, де збиралися люди із затоплених домівок", -повідомив Рищук, інформує ZN.ua .

У тимчасово окупованій та затопленій Олешківській громаді Херсонської області гуманітарна катастрофа – люди досі сидять на дахах, виникла проблема з тілами померлих. Кладовище затоплене, у морзі відсутня електроенергія, заявила керівниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко.

За словами глави МВА, окупаційна влада не проводить евакуацію населення, окупаційні війська займають будинки і квартири, де немає підтоплення.