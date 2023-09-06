Кулеба: Путін не та людина, з якою можна серйозно про щось домовлятися
На його думку, що успішнішою буде Україна на полі бою, то більше Росія буде готова до переговорів.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вкотре відкинув можливість переговорів з Російською Федерацією у найближчій перспективі. Про це
"Він не та людина, з якою можна серйозно про щось домовлятися. Якщо ви вважаєте, що ви успішно домовилися з ним, то ви піддаєте себе небезпеці нападу з його боку", – сказав глава української дипломатії
Кулеба вважає, що успішнішою буде Україна на полі бою, то більше Росія буде готова до переговорів. Однак він додав, що не бачить можливостей для переговорів у найближчій перспективі.
"Якщо ми хочемо існувати як нація, якщо ми хочемо вижити, ми повинні перемогти, чого б це не коштувало", – додав він.
Раніше голова оборонного комітету парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд заявляв, що через вибори у США 2024 рік стане вирішальним для війни. Він наголосив, що ніхто не хоче говорили про те, що Київ схилятимуть до перемовин, якщо контрнаступ захисників не увінчається успіхом, втім, Китай та "деякі російські друзі" підтримують таку позицію.