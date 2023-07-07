З Чехії Зеленський поїде до Словаччини

Президент України розповів, про що говоритиме з офіційними особами в Братиславі.

Президент Володимир Зеленський із Чехії вирушив з візитом до Словаччини, про що повідомив у Telegram. Серед іншого, під час зустрічей з офіційними особами мова йтиме про євроінтеграцію України та українську «формулу миру», інформує ZN.ua.

З Чехії Зеленський поїде до Словаччини
© https://www.president.gov.ua/

Зеленський у Братиславі зустрінеться з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, прем’єр-міністром Людовітом Одором та главою Національної Ради Борисом Колларом.

«Разом із нашим надійним сусідом говоримо про конкретну оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО та формула миру, двостороннє співробітництво, енергетичну безпеку», – зазначив Зеленський.

6 липня Володимир Зеленський прибув у Чехію, де зокрема зустрівся з президентом Петром Павелом. До Чехії глава Української держави приїхав з Болгарії.





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