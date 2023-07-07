Зеленський: Що таке перемога та кінець війни? Відповідь залежить від того, що людина втратила

Тож перемога - це збірне явище, яке залежить від багатьох факторів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що важливо, аби перемога у війні настала не для однієї категорії людей, а для усіх, інформує ZN.ua .

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"Що таке перемога і що таке кінець війни? Це залежить від втрат: є люди, які втратили домівки, а є люди, які втратили своїх близьких. Дуже хочеться, щоб ця перемога була не для однієї категорії людей, а щоб вона дійсно була для всіх", - сказав Зеленський під час брифінгу у Празі.

Тож він наголосив, що для України важливо не просто закінчити бойові дії, а відновити територіальну цілісність, суверенітет, повернути українців з російського полону та викрадених Росією дітей, а також покарати за воєнні злочини російських вбивць.

"Це головні речі, які об’єднують усіх нас", - зауважив президент.