Словаччина замінить радянські системи ППО сучасними

Йдеться про заміну для ЗРК "Куб" та ПЗРК "Ігла".

Словацька армія хоче відмовитися від радянських зенітно-ракетних комплексів і вже обирає їм заміну. Рішення очікує схвалення з боку уряду. Про це Міноборони країни повідомляє на офіційному сайті , інформує ZN.ua .

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На озброєнні сил оборони Словаччини перебувають радянські зенітно-ракетні комплекси "Игла-1" і "Куб". Європейська країна вже підібрала їм заміну, хоча офіційно назви озброєнь не розкриваються.

За непідтвердженою інформацією, Братислава має намір закупити польські ПЗРК Piorun та ізраїльські зенітні комплекси середньої дальності Rafael Spyder. Сума потенційної угоди оцінюється майже в €194 мільйони.

Якщо уряд відмовиться давати зелене світло, військові розглядатимуть системи протиповітряної оборони інших країн. Зокрема, Словаччина зацікавлена у французькій і німецькій зброї.

ПЗРК Piorun - це переносний зенітно-ракетний комплекс польського виробництва, призначений для боротьби з низьколітаючими цілями: літаками, гелікоптерами та безпілотними літальними апаратами. Він є спільною розробкою Військово-технологічного університету, а також компаній CRW Telesystem-Mesko sp. і Mesko S.A.

ЗРК Rafael Spyder - це зенітно-ракетний комплекс виробництва ізраїльської компанії RAFAEL. Він має дальність до 20 кілометрів та висоту ураження 9000 метрів.