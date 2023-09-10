Словаччина замінить радянські системи ППО сучасними

Йдеться про заміну для ЗРК "Куб" та ПЗРК "Ігла".

Словацька армія хоче відмовитися від радянських зенітно-ракетних комплексів і вже обирає їм заміну. Рішення очікує схвалення з боку уряду. Про це Міноборони країни повідомляє на офіційному сайті, інформує ZN.ua.

Словаччина замінить радянські системи ППО сучасними
© topwar.ru

На озброєнні сил оборони Словаччини перебувають радянські зенітно-ракетні комплекси "Игла-1" і "Куб". Європейська країна вже підібрала їм заміну, хоча офіційно назви озброєнь не розкриваються.

За непідтвердженою інформацією, Братислава має намір закупити польські ПЗРК Piorun та ізраїльські зенітні комплекси середньої дальності Rafael Spyder. Сума потенційної угоди оцінюється майже в €194 мільйони.

Якщо уряд відмовиться давати зелене світло, військові розглядатимуть системи протиповітряної оборони інших країн. Зокрема, Словаччина зацікавлена у французькій і німецькій зброї.

ПЗРК Piorun - це переносний зенітно-ракетний комплекс польського виробництва, призначений для боротьби з низьколітаючими цілями: літаками, гелікоптерами та безпілотними літальними апаратами. Він є спільною розробкою Військово-технологічного університету, а також компаній CRW Telesystem-Mesko sp. і Mesko S.A.

ЗРК Rafael Spyder - це зенітно-ракетний комплекс виробництва ізраїльської компанії RAFAEL. Він має дальність до 20 кілометрів та висоту ураження 9000 метрів.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
У Європарламенті оприлюднили рекомендації щодо контролю використання 50 млрд євро на відновлення УкраїниУ Європарламенті оприлюднили рекомендації щодо контролю використання 50 млрд євро на відновлення України
Румунія засудила напад Росії на дунайський портРумунія засудила напад Росії на дунайський порт
Наєв: ЗСУ посилюють протиповітряну оборону на ЖитомирщиніНаєв: ЗСУ посилюють протиповітряну оборону на Житомирщині
Еллвуд: Друга світова не закінчилася висадкою в Нормандії. Заходу потрібно набратися терпінняЕллвуд: Друга світова не закінчилася висадкою в Нормандії. Заходу потрібно набратися терпіння
Готуються до відступу: окупанти грабують підприємства на ЗапоріжжіГотуються до відступу: окупанти грабують підприємства на Запоріжжі
Блок рекламы


Похожие новости
У Білорусі прикордонні війська розгортають системи спостереження — ЦНСУ Білорусі прикордонні війська розгортають системи спостереження — ЦНС
Броньовики, артсистеми, РСЗВ та ППО: Сили оборони продовжують завдавати нищівних втрат ворогуБроньовики, артсистеми, РСЗВ та ППО: Сили оборони продовжують завдавати нищівних втрат ворогу
Кремль планує посилити інтеграцію освітніх закладів на окупованих територіях до системи освіти РФ — ЦНСКремль планує посилити інтеграцію освітніх закладів на окупованих територіях до системи освіти РФ — ЦНС
Рада затвердила закон про оптимізацію структури власності оператора газотранспортної системи УкраїниРада затвердила закон про оптимізацію структури власності оператора газотранспортної системи України
У німецькій компанії Rheinmetall розповіли, коли передадуть Україні системи ППО SkynexУ німецькій компанії Rheinmetall розповіли, коли передадуть Україні системи ППО Skynex
Україна має вітчизняні системи ППО середньої дальності — депутат ЧернєвУкраїна має вітчизняні системи ППО середньої дальності — депутат Чернєв
СБУ затримала фгента ФСБ, який передавав ворогу дані про стан енергосистеми УкраїниСБУ затримала фгента ФСБ, який передавав ворогу дані про стан енергосистеми України
У ЄС привітали підписання Зеленським стратегічного плану реформування системи првопорядкуУ ЄС привітали підписання Зеленським стратегічного плану реформування системи првопорядку
США замовили новітні системи для боротьби з безпілотниками на $240 млнСША замовили новітні системи для боротьби з безпілотниками на $240 млн
Словаччина отримує від Німеччини танки Leopard 2Словаччина отримує від Німеччини танки Leopard 2
Последние новости
Подгружаем последние новости