Кремль планує посилити інтеграцію освітніх закладів на окупованих територіях до системи освіти РФ — ЦНС

Загарбники збираються «акредитувати» понад тисячу навчальних закладів, які після цього зможуть видавати шкільні атестати зразка РФ.

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Кремль планує посилити інтеграцію освітніх закладів на тимчасово окупованих територіях України до системи освіти Росії. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, загарбницька “адміністрація” на тимчасово окупованих територіях Запорізької області отримала вказівку від «федеральної служби з нагляду у сфері освіті та науки РФ » про запровадження нових стандартів сертифікації та акредитації закладів шкільної освіти.

Згідно з планами Кремля, до кінця поточного року загарбники та колаборанти повинні «акредитувати» близько 1 300 навчальних закладів, які після цього зможуть видавати випускникам шкільні атестати зразка РФ .

Таким чином росіяни хочуть залучити більшу кількість молоді на тимчасово окупованих територіях вступати до вищих навчальних закладів у Росії.