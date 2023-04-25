США замовили новітні системи для боротьби з безпілотниками на $240 млн
Зброя може протистояти дронам зі швидкістю до 200 км/год.
Армія США замовила системи знищення БПЛА з радарами KuRFS. Розробка називається "Coyote Block II", а виробником є компанія Raytheon. Про це пише
Повідомляється, що систему Coyote Block 2 вже схвалено для продажу. На першу покупку Армія США виділила $237 млн. Система розроблена в рамках програми Howler, яка спрямована на створення ефективного засобу протидії малим безпілотним літальним апаратам на низьких висотах.
Рішення компанії Raytheon поєднує в собі пускові установки з невеликими ракетами, систему управління зв'язком, радар KuRFS та колісне шасі. Coyote Block 2 може збивати дрони у складі "рою", які переміщуються зі швидкістю до 200 км/год.
Радари системи дозволяють виявляти, ідентифікувати та відстежувати повітряні загрози, забезпечуючи огляд 360 градусів. Також KuFRS можна інтегрувати до інших систем придушення безпілотних літальних апаратів.
Ні Армія США, ні компанія Raytheon не розкривають кількість замовлених систем протидії дронам. Постачання Coyote Block 2 почнеться і завершиться протягом поточного року.