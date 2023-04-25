США замовили новітні системи для боротьби з безпілотниками на $240 млн

Зброя може протистояти дронам зі швидкістю до 200 км/год.

Армія США замовила системи знищення БПЛА з радарами KuRFS. Розробка називається "Coyote Block II", а виробником є компанія Raytheon. Про це пише офіційний сайт концерну, інформує ZN.ua .

Фото - Raytheon

Повідомляється, що систему Coyote Block 2 вже схвалено для продажу. На першу покупку Армія США виділила $237 млн. Система розроблена в рамках програми Howler, яка спрямована на створення ефективного засобу протидії малим безпілотним літальним апаратам на низьких висотах.

Рішення компанії Raytheon поєднує в собі пускові установки з невеликими ракетами, систему управління зв'язком, радар KuRFS та колісне шасі. Coyote Block 2 може збивати дрони у складі "рою", які переміщуються зі швидкістю до 200 км/год.

Радари системи дозволяють виявляти, ідентифікувати та відстежувати повітряні загрози, забезпечуючи огляд 360 градусів. Також KuFRS можна інтегрувати до інших систем придушення безпілотних літальних апаратів.