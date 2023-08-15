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2023-08-15
У Білорусі прикордонні війська розгортають системи спостереження — ЦНС
Для навчання білоруських військових на кордон прибули фахівці ЗС РФ та від виробників комплексів спостереження.
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© Стилсофт
"Муром-П” має тепловізор та камеру з зумом. Може працювати автономно з високих об’єктів. Комплекс бачить людину за 10 км камерою та за 4 км тепловізором.
Для тренувань та інструктажу до Білорусі прибули фахівці зі ЗС РФ та від виробників обладнання "Стилсофт", повідомляє ЦНС з посиланням на місцеве підпілля. Головним завданням є навчання білоруських військових протидіяти безпілотникам.
Олександра Бритоусова, ZN.ua