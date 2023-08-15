У Білорусі прикордонні війська розгортають системи спостереження — ЦНС

Для навчання білоруських військових на кордон прибули фахівці ЗС РФ та від виробників комплексів спостереження.

За повідомленням Центру національного спротиву прикордонні війська Білорусі закупили у РФ станції радіоелектронної боротьби. Прикордонники розпочали облаштування кордону системами спостереження типу "Муром-П" та "Муром-М", інформує ZN.ua.

У Білорусі прикордонні війська розгортають системи спостереження — ЦНС
© Стилсофт

"Муром-П” має тепловізор та камеру з зумом. Може працювати автономно з високих об’єктів. Комплекс бачить людину за 10 км камерою та за 4 км тепловізором.

Для тренувань та інструктажу до Білорусі прибули фахівці зі ЗС РФ та від виробників обладнання "Стилсофт", повідомляє ЦНС з посиланням на місцеве підпілля. Головним завданням є навчання білоруських військових протидіяти безпілотникам.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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