Корпус морської піхоти США хоче прийняти на озброєння новітні комплекси ППО

Вони матимуть схожість з ізраїльським Iron Dome.

Корпус морської піхоти США сподівається прийняти на озброєння нові зенітно-ракетні комплекси середньої дальності. Перспективна система протиповітряної оборони покликана посилити захист від Китаю. Про це пише видання DVIDS, інформує ZN.ua.

Корпус морської піхоти США хоче прийняти на озброєння новітні комплекси ППО
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Основним місцем дислокації Корпусу морської піхоти став Індо-Тихоокеанський регіон. Служба має намір посилити протиповітряну оборону зенітно-ракетними комплексами MRIC.

Йдеться про американську розробку. Система націлена на виявлення, супровід, ідентифікацію та знищення ворожих крилатих ракет, а також пілотованих і безпілотних літальних апаратів.

До складу зенітно-ракетного комплексу входитиме напівстаціонарна пускова установка. Важливо зазначити, що під час її розроблення використовують технології, які застосовуються в американо-ізраїльській системі Iron Dome.

Корпус морської піхоти США має намір наступного року провести фінальні випробування MRIC. Якщо все піде за планом, то 2025 року буде запущено серійне виробництво нових зенітно-ракетних комплексів.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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