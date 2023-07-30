Корпус морської піхоти США хоче прийняти на озброєння новітні комплекси ППО

Вони матимуть схожість з ізраїльським Iron Dome.

Корпус морської піхоти США сподівається прийняти на озброєння нові зенітно-ракетні комплекси середньої дальності. Перспективна система протиповітряної оборони покликана посилити захист від Китаю. Про це пише видання DVIDS , інформує ZN.ua .

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Основним місцем дислокації Корпусу морської піхоти став Індо-Тихоокеанський регіон. Служба має намір посилити протиповітряну оборону зенітно-ракетними комплексами MRIC.

Йдеться про американську розробку. Система націлена на виявлення, супровід, ідентифікацію та знищення ворожих крилатих ракет, а також пілотованих і безпілотних літальних апаратів.

До складу зенітно-ракетного комплексу входитиме напівстаціонарна пускова установка. Важливо зазначити, що під час її розроблення використовують технології, які застосовуються в американо-ізраїльській системі Iron Dome.