РФ поспішно перекинула в Україну новосформований армійський корпус – британська розвідка

Підрозділ почали формувати лише влітку.

Росія перекинула в Україну частини нової 25-ї загальновійськової армії Росії. Як зазначають у Міністерстві оборони Великої Британії, формування, ймовірно, зосереджене в Луганській області, інформує ZN.ua .

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Набір до 25-ї армійської авіаційної бригади оголосили ще в серпні 2023 року. Тоді стверджувалося, що вона буде розгорнута в Україні лише з грудня 2023 року.

«Цілком ймовірно, що підрозділи були поспішно введені в дію частково через те, що Росія продовжує боротися з перерозподіленими силами на фронті, а Україна продовжує контрнаступ на трьох різних напрямках», - вважають у британській розвідці.

При цьому аналітики не виключають, що Росія спробує використати частини 25 АК для відновлення незадіяних резервних сил на полі бойових дій, щоб надати командирам більшої оперативної гнучкості.