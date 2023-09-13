РФ поспішно перекинула в Україну новосформований армійський корпус – британська розвідка

Підрозділ почали формувати лише влітку.

Росія перекинула в Україну частини нової 25-ї загальновійськової армії Росії. Як зазначають у Міністерстві оборони Великої Британії, формування, ймовірно, зосереджене в Луганській області, інформує ZN.ua.

РФ поспішно перекинула в Україну новосформований армійський корпус – британська розвідка
© Минобороны РоSSии/t.me

Набір до 25-ї армійської авіаційної бригади оголосили ще в серпні 2023 року. Тоді стверджувалося, що вона буде розгорнута в Україні лише з грудня 2023 року.

«Цілком ймовірно, що підрозділи були поспішно введені в дію частково через те, що Росія продовжує боротися з перерозподіленими силами на фронті, а Україна продовжує контрнаступ на трьох різних напрямках», - вважають у британській розвідці.

При цьому аналітики не виключають, що Росія спробує використати частини 25 АК для відновлення незадіяних резервних сил на полі бойових дій, щоб надати командирам більшої оперативної гнучкості.


Ірина Знась, ZN.ua





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