Рада затвердила закон про оптимізацію структури власності оператора газотранспортної системи України

Закон був однією із вимог МВФ в рамках нещодавно схваленої програми.

Верховна Рада України прийняла в другому читанні закон про оптимізацію структури оператора газотранспортної системи України №9311-1, який передбачає корпоративне управління оператора газотранспортної системи України прийнятий. Як повідомив депутат Ярослав Железняк, за законопроєкт проголосували 250 депутатів, інформує ZN.ua.

Рада затвердила закон про оптимізацію структури власності оператора газотранспортної системи України
© theinsider.ua

Прийняття закону було однією із обов’язкових умов, взятих Україною на себе в рамках нещодавно схваленої програми Міжнародного валютного фонду.

Законопроєктом встановлено кінцевий термін для призначення нової наглядової ради «ОГТСУ» — 31 жовтня 2023 року, як це вимагається програмою МВФ. У разі несвоєчасного виконання цієї вимоги повноваження діючих членів наглядової ради «МГУ», які тимчасово виконуватимуть функції наглядової ради «ОГТСУ», припиняються та передаються загальним зборам Оператора, тобто Міністерству енергетики, за винятком повноважень щодо призначення та звільнення гендиректора та членів правління «ОГТСУ» – ці повноваження зможуть бути реалізовані лише новою наглядовою радою після її призначення.

Формування нового складу наглядової ради «ОГТСУ» передбачає, що процедура конкурсного відбору має відбуватись у порядку, передбаченому для особливо важливих для економіки підприємств.

Також передбачено, що тип виконавчого органу буде визначатись статутом «ОГТСУ», як це працює для інших державних та приватних компаній. Якщо статутом компанії буде передбачено правління, то призначення його членів має відбуватися виключно за рішенням нового складу наглядової ради «ОГТСУ».

Також передбачено, що новий статут «ОГТСУ» має затвердити Міненерго після його погодження з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, що було однією із вимог Міжнародного валютного фонду.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Теракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS – ООНТеракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS – ООН
Путін обговорить Україну з лідерами африканських країн – ЗМІПутін обговорить Україну з лідерами африканських країн – ЗМІ
У Польщі створюють "Академію HIMARS" та нову ракетну бригадуУ Польщі створюють "Академію HIMARS" та нову ракетну бригаду
Росіяни використовують дітей на окупованих територіях як “живий щит” — ЦНСРосіяни використовують дітей на окупованих територіях як “живий щит” — ЦНС
Посол Естонії в НАТО закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступуПосол Естонії в НАТО закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступу
Блок рекламы


Похожие новости
Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації ще на три місяціРада продовжила дію воєнного стану та мобілізації ще на три місяці
Рада Україна-НАТО засудила вихід Росії з зернової угодиРада Україна-НАТО засудила вихід Росії з зернової угоди
Рада не могла ухвалити жодного рішення на засіданні 26 липня, не було кворуму – депутатРада не могла ухвалити жодного рішення на засіданні 26 липня, не було кворуму – депутат
Росіяни готуються “узаконити” видобуток корисних копалин на окупованих територіяхРосіяни готуються “узаконити” видобуток корисних копалин на окупованих територіях
Уряд дозволив проведення конкурсу з відбору членів Наглядової ради «Оператора ГТС України»Уряд дозволив проведення конкурсу з відбору членів Наглядової ради «Оператора ГТС України»
У німецькій компанії Rheinmetall розповіли, коли передадуть Україні системи ППО SkynexУ німецькій компанії Rheinmetall розповіли, коли передадуть Україні системи ППО Skynex
Президент Румунії засудив обстріл РФ української портової інфраструктури ДунаюПрезидент Румунії засудив обстріл РФ української портової інфраструктури Дунаю
Глава МЗС України закликав світ відреагувати на варварську атаку РФ по ОдесіГлава МЗС України закликав світ відреагувати на варварську атаку РФ по Одесі
Для повного розмінування України потрібно 757 років — WPДля повного розмінування України потрібно 757 років — WP
Рада Україна-НАТО щодо розблокування "зернового коридору" збереться найближчим часом – ЗеленськийРада Україна-НАТО щодо розблокування "зернового коридору" збереться найближчим часом – Зеленський
Последние новости
Подгружаем последние новости