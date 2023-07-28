Рада затвердила закон про оптимізацію структури власності оператора газотранспортної системи України

Закон був однією із вимог МВФ в рамках нещодавно схваленої програми.

Верховна Рада України прийняла в другому читанні закон про оптимізацію структури оператора газотранспортної системи України №9311-1 , який передбачає корпоративне управління оператора газотранспортної системи України прийнятий. Як повідомив депутат Ярослав Железняк, за законопроєкт проголосували 250 депутатів, інформує ZN.ua .

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Прийняття закону було однією із обов’язкових умов, взятих Україною на себе в рамках нещодавно схваленої програми Міжнародного валютного фонду.

Законопроєктом встановлено кінцевий термін для призначення нової наглядової ради «ОГТСУ» — 31 жовтня 2023 року, як це вимагається програмою МВФ . У разі несвоєчасного виконання цієї вимоги повноваження діючих членів наглядової ради «МГУ», які тимчасово виконуватимуть функції наглядової ради «ОГТСУ», припиняються та передаються загальним зборам Оператора, тобто Міністерству енергетики, за винятком повноважень щодо призначення та звільнення гендиректора та членів правління «ОГТСУ» – ці повноваження зможуть бути реалізовані лише новою наглядовою радою після її призначення.

Формування нового складу наглядової ради «ОГТСУ» передбачає, що процедура конкурсного відбору має відбуватись у порядку, передбаченому для особливо важливих для економіки підприємств.

Також передбачено, що тип виконавчого органу буде визначатись статутом «ОГТСУ», як це працює для інших державних та приватних компаній. Якщо статутом компанії буде передбачено правління, то призначення його членів має відбуватися виключно за рішенням нового складу наглядової ради «ОГТСУ».

Також передбачено, що новий статут «ОГТСУ» має затвердити Міненерго після його погодження з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, що було однією із вимог Міжнародного валютного фонду.