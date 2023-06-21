СБУ затримала фгента ФСБ, який передавав ворогу дані про стан енергосистеми України

Йому загрожує довічне ув'язнення.

Служба безпеки України викрила агента ФСБ, який за наказом окупантів збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей, повідомляє пресслужба СБУ, інформує ZN.ua.

СБУ затримала фгента ФСБ, який передавав ворогу дані про стан енергосистеми України

Затриманим є харків‘янин, який працює в регіональному підрозділі «Укренерго», підтримував дружні зв‘язки зі своїм колишнім колегою, який живе в окупованій Горлівці Донецької області. Саме він мав роль «зв’язного» між харків’янином та представниками РФ. Російська спецслужба завербувала його ще задовго до початку повномасштабного вторгнення і перевела в «сплячий режим». Потім російський агент повідомляв окупантам інформацію про орієнтовну напругу енергооб’єктів, а також рівень їх пошкоджень після ворожих обстрілів.

Маючи повний доступ до робочої бази даних, харків’янин передавав своєму ексколезі інформацію про роботу об’єднаної енергетичної системи України та найуразливіші місця енергетичного комплексу держави. Після отримання необхідних даних про українські АЕС, ТЕС та ТЕЦ житель Горлівки передавав їх представникам РФ. Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення п'яти областей України.

СБУ затримала зрадника у Харкові під час виконання ним розвідувального завдання ФСБ. Правоохоронці повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зараз зрадник перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадуємо, СБУ викрила та затримала ще одного агента ФСБ на Донеччині. Зрадник передавав до російських спецслужб локації бойових позицій та маршрути переміщення Сил оборони в районі Бахмута,


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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