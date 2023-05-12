У ЄС привітали підписання Зеленським стратегічного плану реформування системи првопорядку

Матті Маасікас зазначив, що Україна виконала частину рекомендації щодо початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

Європейський Союз вітає затвердження президентом Володимиром Зеленським стратегічного плану щодо реформування системи правопорядку в країні. Про це повідомили у представництві ЄС в Україні, інформує ZN.ua.

«ЄС вітає схвалення Володимиром Зеленським комплексної стратегії реформування органів правопорядку. Ефективні й реформовані правоохоронні органи мають вирішальне значення як для опору України, модернізації та вступу країни до ЄС, так і для виконання семи рекомендацій. З нетерпінням чекаємо на впровадження та сповнені рішучості всіляко її підтримувати», – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою посол Євросоюзу Матті Маасікас зазначив, що Україна виконала частину рекомендацій для початку переговорів щодо вступу до ЄС.

Стратегічний план щодо реформування системи правопорядку в Україні Зеленський затвердив 11 травня. Документ розрахований до 2027 року та стосується всіх правоохоронних органів і прокуратури.

За словами Зеленського, необхідно забезпечити таку систему гарантування справедливості та правопорядку для України, яка відповідатиме й нашій меті швидкого вступу України в ЄС. Він запевнив у гарантії тих основ нового суспільного договору, які очевидно окреслюються зараз при захисті нашої держави.





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