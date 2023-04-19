Словаччина отримує від Німеччини танки Leopard 2

Вони надідуть до складу збройних сил країни замість переданих Україні БМП-1.

Словаччина продовжує отримувати танки від Німеччини у рамках "кільцевого обміну" на поставлені Україні бойові машини піхоти. Збройні сили країни наразі отримали другий танк Leopard 2A4. Про передачу цієї машини повідомляє міністерство оборони Словаччини на офіційному сайті , інформує ZN.ua .

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Повідомляється, що військові 14-го танкового батальйону "Требішов", логісти 42 бази постачання "Мартін" і група фахівців Департаменту модернізації Міністерства оборони прийняли другий основний бойовий танк Leopard 2A4, відповідно до плану поставок.

Згідно з угодою про обмін озброєннями з Німеччиною, Словаччина передала Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1 в обмін на парк танків Leopard 2A4, що складається з 15 одиниць.

Очікується, що всі решта 13 ОБТ Leopard 2A4 будуть доставлені до Словаччини до кінця цього року. Міністр оборони Ярослав Над зазначив, що бойові машини проходять комплексний ремонт і обслуговування компанією Rheinmetall Landsysteme перед передачею словацьким військовим.

Випробування першого ОБТ Leopard 2A4 для перевірки деяких його технічних характеристик і параметрів тактичних характеристик завершилися на випробувальних треках і полігоні у Військово-технічному та випробувальному інституті (VT??) Zahorie. Результати випробувань наразі аналізуються та оцінюються Міністерством оборони.