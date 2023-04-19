Словаччина отримує від Німеччини танки Leopard 2
Вони надідуть до складу збройних сил країни замість переданих Україні БМП-1.
Словаччина продовжує отримувати танки від Німеччини у рамках "кільцевого обміну" на поставлені Україні бойові машини піхоти. Збройні сили країни наразі отримали другий танк Leopard 2A4. Про передачу цієї машини повідомляє міністерство оборони Словаччини на
Повідомляється, що військові 14-го танкового батальйону "Требішов", логісти 42 бази постачання "Мартін" і група фахівців Департаменту модернізації Міністерства оборони прийняли другий основний бойовий танк Leopard 2A4, відповідно до плану поставок.
Згідно з угодою про обмін озброєннями з Німеччиною, Словаччина передала Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1 в обмін на парк танків Leopard 2A4, що складається з 15 одиниць.
Очікується, що всі решта 13 ОБТ Leopard 2A4 будуть доставлені до Словаччини до кінця цього року. Міністр оборони Ярослав Над зазначив, що бойові машини проходять комплексний ремонт і обслуговування компанією Rheinmetall Landsysteme перед передачею словацьким військовим.
Випробування першого ОБТ Leopard 2A4 для перевірки деяких його технічних характеристик і параметрів тактичних характеристик завершилися на випробувальних треках і полігоні у Військово-технічному та випробувальному інституті (VT??) Zahorie. Результати випробувань наразі аналізуються та оцінюються Міністерством оборони.