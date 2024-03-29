Британські танки Challenger не підходять для України, і ось докази — Forbes

Ці машини не пристосовані для бойових дій, які ведуться на сході України.

Британські танки Challenger 2, які ЗСУ отримали від Британії, не годяться для реалій російсько-української війни. Це у своїй публікації доводить оглядач Forbes Девід Акс, інформує ZN.ua.

Аналітик підкреслює, що британська армія має в строю виключно танки Challenger 2. Його успішно використовували під час війни в Іраку 2003-го року. Однак для України Challenger 2 не підійшов через цілий ряд чинників.

Зокрема, Challegner 2 не мобільні, на них відсутній додатковий динамічний захис, вони мають нарізну гармату, яка потребує окремих боєприпасів, а також кількість переданих танків - занадто мала.

Британський танк має двигун на 1200 к.с., що є недостатнім для 71-тонної машини. Тому вони часто загрузають у м?яких ґрунтах української землі. Якщо танк застрягне прямо на полі бою, то буде вразливим, бо підігнати техніку для евакуації буде складно.

Щодо бронювання, то динамічний захист у цього танка розміщений лише на нижній лобовій деталі та на бортах корпусу. Саме ці місця є найвразливішими на полі бою.

В той же час 120-мм нарізна гармата L30 потребує особливих боєприпасів, тому що інші західні машини мають гладкоствольну гармату. Таким чином, українська армія повинна мати окрему логістичну лінію для матеріально-технічного забезпечення.

Окрім цього, дана гармата має ресурс приблизно 500 пострілів, а це втричі менше, ніж у гармати L44, яка встановлена на Leopard 2.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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