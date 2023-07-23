Україна має вітчизняні системи ППО середньої дальності — депутат Чернєв

Він не уточнив жодних деталей про нові ЗРК.

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп від Слуги народу Єгор Чернєв в ефірі телемарафону заявив, що в Україні є свої новітні системи протиповітряної оборони середньої дальності, інформує ZN.ua .

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"У нас є новітні системи ППО. Вони середньої дальності. Це, звісно, не аналог Patriot, IRIS-T чи SAMP-T, я думаю, вони близькі до HAWK, української розробки, українського виробництва", – сказав він.

Чернєв додав, що не називатиме компанії, які займаються розробкою систем ППО, проте зазначив, що вони "проходять тестування досить вдало - ракети вже розроблені".

Перед початком повномасштабної війни КБ "Луч" вело розробки комплексу ППО середнього радіусу дії під назвою "Корал". Деталей про нього відомо досить мало, але проект існував вже досить довго.

За словами генерального конструктора КБ "Луч" Олега Коростельова, новий комплекс ППО буде використовувати допрацьовану ракету комплекса "Нептун", розробленого конструкторським бюро напередодні.