США оголосили новий пакет допомоги Україні на понад $2,5 млрд: повний список озброєнь і техніки

США оголосили новий пакет допомоги Україні на понад $2,5 млрд: повний список озброєнь і техніки
Фото ілюстративне
© defensie.nl

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки офіційно оголосило про надання Україні нового пакету військової допомоги для протистояння російському вторгненню на загальну суму в 2,6 мільярда доларів. На сайті Пентагону розмістили списки техніки, озброєнь та інших предметів, які включає додаткова підтримка.

Як і очікувалося, пакет розділили на дві частини: 500 мільйонів доларів піде на програму президента США, яка передбачає вилучення техніки із запасів американської армії, а $2,1 млрд спрямують на укладення контрактів щодо постачання з виробниками.

Так, у межах скорочення запасів військ Штатів, яке передбачає більш швидку передачу допомоги, буде передано:

  • боєприпаси для ЗРК Patriot;
  • боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • мінометні снаряди 120 мм;
  • танкові боєприпаси 120 мм і 105 мм;
  • боєприпаси калібру 25 мм;
  • ракети TOW;
  • близько 400 гранатометів і 200 тисяч боєприпасів до них;
  • 11 тактичних автомобілів для відновлення техніки;
  • 61 вантажівка для транспортування палива;
  • 10 вантажівок і 10 причепів для перевезення важкої техніки;
  • обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
  • запчастини та інше польове обладнання.

У межах програми з закупівлі озброєнь техніки та іншого обладнання у виробників США планують відправити Україні:

  • додаткові боєприпаси для ППО NASAMS;
  • дев'ять пікапів з 30-міліметровими системами протидії безпілотникам;
  • 10 мобільних реактивних систем з лазерним наведенням;
  • Три РЛС повітряного спостереження;
  • зенітні боєприпаси калібру 30 мм і 23 мм;
  • артилерійські снаряди калібру 130 мм і 122 мм;
  • 122-мм ракети GRAD;
  • ракетні установки та боєприпаси;
  • 120-мм і 81-мм мінометні системи;
  • мінометні снаряди калібру 120 мм, 81 мм і 60 мм;
  • танкові боєприпаси 120 мм;
  • протитанкові системи Javelin і ракети до них;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • близько 3600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 000 000 набоїв до неї;
  • сім тактичних автомобілів для відновлення техніки;
  • вісім цистерн для палива та 105 причепів для палива;
  • броньовані мостоукладачі;
  • чотири машини матеріально-технічного забезпечення;
  • вантажівки та десять причепів для перевезення важкої техніки;
  • обладнання захищеного зв'язку;
  • SATCOM термінали та послуги;
  • фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

Максим Царук, ZN.ua





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