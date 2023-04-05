США оголосили новий пакет допомоги Україні на понад $2,5 млрд: повний список озброєнь і техніки

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки офіційно оголосило про надання Україні нового пакету військової допомоги для протистояння російському вторгненню на загальну суму в 2,6 мільярда доларів. На сайті Пентагону розмістили списки техніки, озброєнь та інших предметів, які включає додаткова підтримка.

Як і очікувалося, пакет розділили на дві частини: 500 мільйонів доларів піде на програму президента США , яка передбачає вилучення техніки із запасів американської армії, а $2,1 млрд спрямують на укладення контрактів щодо постачання з виробниками.

Так, у межах скорочення запасів військ Штатів, яке передбачає більш швидку передачу допомоги, буде передано:

боєприпаси для ЗРК Patriot;

боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

мінометні снаряди 120 мм;

танкові боєприпаси 120 мм і 105 мм;

боєприпаси калібру 25 мм;

ракети TOW;

близько 400 гранатометів і 200 тисяч боєприпасів до них;

11 тактичних автомобілів для відновлення техніки;

61 вантажівка для транспортування палива;

10 вантажівок і 10 причепів для перевезення важкої техніки;

обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;

запчастини та інше польове обладнання.

У межах програми з закупівлі озброєнь техніки та іншого обладнання у виробників США планують відправити Україні: