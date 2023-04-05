США оголосили новий пакет допомоги Україні на понад $2,5 млрд: повний список озброєнь і техніки
Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки офіційно оголосило про надання Україні нового пакету військової допомоги для протистояння російському вторгненню на загальну суму в 2,6 мільярда доларів. На
Як і очікувалося, пакет розділили на дві частини: 500 мільйонів доларів піде на програму президента США, яка передбачає вилучення техніки із запасів американської армії, а $2,1 млрд спрямують на укладення контрактів щодо постачання з виробниками.
Так, у межах скорочення запасів військ Штатів, яке передбачає більш швидку передачу допомоги, буде передано:
- боєприпаси для ЗРК Patriot;
- боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- мінометні снаряди 120 мм;
- танкові боєприпаси 120 мм і 105 мм;
- боєприпаси калібру 25 мм;
- ракети TOW;
- близько 400 гранатометів і 200 тисяч боєприпасів до них;
- 11 тактичних автомобілів для відновлення техніки;
- 61 вантажівка для транспортування палива;
- 10 вантажівок і 10 причепів для перевезення важкої техніки;
- обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
- запчастини та інше польове обладнання.
У межах програми з закупівлі озброєнь техніки та іншого обладнання у виробників США планують відправити Україні:
- додаткові боєприпаси для ППО NASAMS;
- дев'ять пікапів з 30-міліметровими системами протидії безпілотникам;
- 10 мобільних реактивних систем з лазерним наведенням;
- Три РЛС повітряного спостереження;
- зенітні боєприпаси калібру 30 мм і 23 мм;
- артилерійські снаряди калібру 130 мм і 122 мм;
- 122-мм ракети GRAD;
- ракетні установки та боєприпаси;
- 120-мм і 81-мм мінометні системи;
- мінометні снаряди калібру 120 мм, 81 мм і 60 мм;
- танкові боєприпаси 120 мм;
- протитанкові системи Javelin і ракети до них;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- близько 3600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 000 000 набоїв до неї;
- сім тактичних автомобілів для відновлення техніки;
- вісім цистерн для палива та 105 причепів для палива;
- броньовані мостоукладачі;
- чотири машини матеріально-технічного забезпечення;
- вантажівки та десять причепів для перевезення важкої техніки;
- обладнання захищеного зв'язку;
- SATCOM термінали та послуги;
- фінансування навчання, обслуговування та підтримки.