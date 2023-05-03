Вихід з-під санкцій російських олігархів: НАЗК визнає вірогідність зняття обмежень з Фрідмана та Дерипаски
Потрібно розробити процедура виходу з-під санкцій - Загребельська.
Російські олігархи, зокрема Михаіл Фрідман та Олег Дерипаска, наполягають на знятті з них санкцій. І їх вихід з-під санкцій цілком ймовірний, повідомила в
Проте те, що олігархи для цього мають зробити, вже має вирішити український уряд.
«Усе одно має бути процедура виходу з-під санкцій, бо якщо її нема, то тоді головна мета санкцій – зміна поведінки – не досягається. Санкції застосовуються для чого? Для того, щоб той суб’єкт, який під них потрапив, почав діяти по-іншому. Під час застосування санкцій ми маємо чітко розуміти, яку зміну поведінки ми хочемо, і далі якщо він таки змінив поведінку саме так, то має розглядатися питання про знаття санкцій», – каже Загребельська.
Нагадаємо, що в квітні Зеленський ввів санкції проти експрезидента "Мотор Січі" та кількох сотень фізичних і юридичних осіб Росії.