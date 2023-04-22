У ПАР обговорюють вихід з Римського статуту на тлі майбутнього візиту Путіна – Bloomberg

Наразі уряд отримує юридичні консультації про те, як вчинити з ордером на арешт російського президента.

Уряд Південно-Африканської Республіки продовжує проводити косультації щодо невиконання ордеру на арешт президента Росії Владіміра Путіна, в разі, якщо той вирішить взяти участь у саміті БРІКС (групи найбільших за площею і населенням держав, що розвиваються) у серпні 2023. Так, наразі влада країни розглядає варіант з виходом з Римського статуту. Про це повідомляє Bloomberg, інформує ZN.ua .

У виданні зазначають, що Національний виконавчий комітет Африканського національного конгресу розпочав сьогодні чотириденне засідання, на якому планує продовжити раніше розпочаті дискусії про те, чи повинна ПАР вийти з Римського статуту - договору, який заснував МКС. Будучи його учасником, уряд може бути зобов'язаний заарештувати Путіна за ордером на арешт, виданим судом у березні, якщо він прийме запрошення відвідати саміт БРІКС у Південній Африці в серпні.

"Ми займаємося питаннями участі Південної Африки в МКС. Цілком можливо, що врешті-решт ми вирішимо залишитися, але з точки зору останнього NEC, це деякі з невирішених питань, які ми маємо вирішити", – заявив генеральний секретар АНК Фікіле Мбалула.

ПАР викликала міжнародну критику 2015 року, коли відмовилася виконати ордер МКС на арешт тодішнього президента Судану Омара аль-Башира, коли він був присутній на саміті Африканського союзу в цій країні.

Колишній президент ПАР Джейкоб Зума запропонував вийти з МКС у 2016 році, але пізніше від цього плану відмовилися.

Наразі уряд отримує юридичні консультації про те, як вчинити з ордером на арешт Путіна.