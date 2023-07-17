У Єврокомісії засудили вихід Росії із "зернової угоди"
Напередодні останнє судно в межах укладеної за посередництва ООН угоди, яка дозволяє безпечно експортувати українське зерно Чорним морем, вийшло з Одеського порту вранці в неділю, 16 липня.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи вихід Росії із Чорноморської зернової угоди, назвала таке рішення РФ "цинічним кроком". Про це вона
"Я рішуче засуджую цинічний крок Росії припинити Чорноморську зернову ініціативу, незважаючи на зусилля ООН і Туреччини", – зазначила очільниця Єврокомісії
Вона додала, що ЄС працює над забезпеченням продовольчої безпеки для незахищених верств населення світу. «Коридорами солідарності» Євросоюзу продовжать вивозити агропродовольчу продукцію з України й на світові ринки.