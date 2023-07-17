У Єврокомісії засудили вихід Росії із "зернової угоди"

Напередодні останнє судно в межах укладеної за посередництва ООН угоди, яка дозволяє безпечно експортувати українське зерно Чорним морем, вийшло з Одеського порту вранці в неділю, 16 липня.

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи вихід Росії із Чорноморської зернової угоди, назвала таке рішення РФ "цинічним кроком". Про це вона написала у своєму Twitter , інформує ZN.ua .

"Я рішуче засуджую цинічний крок Росії припинити Чорноморську зернову ініціативу, незважаючи на зусилля ООН і Туреччини", – зазначила очільниця Єврокомісії

Вона додала, що ЄС працює над забезпеченням продовольчої безпеки для незахищених верств населення світу. «Коридорами солідарності» Євросоюзу продовжать вивозити агропродовольчу продукцію з України й на світові ринки.