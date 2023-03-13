У Росії заявили про вихід на "безпрецедентний" рівень відносин з Китаєм

Російський міністр оборони Сєргєй Шойгу заявив, що двосторонні відносини РФ з Китаєм вийшли на "безпрецедентно високий" рівень і це нібито має сприяти стабільності у всьому світі, пишуть пропагандистські ЗМІ.

"Двосторонні відносини між нашими країнами (Росією і КНР – ред.) сьогодні вийшли на новий, безпрецедентно високий рівень і стали несучою опорою глобальної стабільності в умовах посиленої геополітичної напруженості у світі", – написав глава ворожого оборонного відомства у листі до генерал-полковника Чжан Юся, якого переобрали заступником голови Центральної військової ради Китаю.

Також Шойгу привітав іншого нового заступника, Хе Вейдуна, висловивши надію на співпрацю "в інтересах подальшого розвитку всеохоплюючого партнерства й стратегічної взаємодії".