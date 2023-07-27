Рада Україна-НАТО засудила вихід Росії з зернової угоди

Росія створила нові ризики для судноплавства у Чорному морі

На засіданні Ради Україна-НАТО, яке зібрав 26 липня генсек Йенс Столтенберг на прохання президента України, учасники засудили рішення Росії вийти з Чорноморської зернової угоди. Про це йдеться у спільній заяві, інформує ZN.ua.

Рада Україна-НАТО засудила вихід Росії з зернової угоди
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"Члени Альянсу та Україна рішуче засудили рішення Росії вийти з Чорноморської зернової угоди та її свідомі спроби зупинити український сільськогосподарський експорт, від якого залежать сотні мільйонів людей у всьому світі. Вони також засудили нещодавні ракетні атаки Росії на Одесу, Миколаїв та інші портові міста, включаючи цинічну атаку безпілотників Москви на українське зерносховище в портовому місті Рені на Дунаї, неподалік від румунського кордону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що члени Альянсу відзначили, що нова зона попередження Росії в Чорному морі, у межах виключної економічної зони Болгарії, створила нові ризики, а також серйозні перешкоди для свободи судноплавства.

"Ми солідарні з нашими чорноморськими союзниками, ми продовжуватимемо захищати один одного і продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - зауважила заступниця генерального секретаря Мірча Джоане.

Зазначимо, 26 липня відбулося друге засідання Ради Україна-НАТО після його першого засідання на Вільнюському саміті раніше у липні. До послів країн НАТО та запрошеної Швеції у форматі відеоконференції приєдналися Олександр Кубраков, віце-прем'єр-міністр та міністр у справах громад, територій та інфраструктури України; та бригадний генерал Олексій Громов, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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