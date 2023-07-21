Пентагон зафіксував декілька фактів крадіжок американської зброї в Україні: що саме вкрали і чи вдалося повернути

Американське видання вивчило звіт інспекції, яка торік діяла в Києві.

Добровольці та торговці зброєю в Україні торік викрали частину наданої Заходом зброї та обладнання, призначеного для українських військ, однак, зрештою поцуплене вдалося повернути, пише CNN із посиланням на відповідний звіт Міністерства оборони США , датований 6 жовтня минулого року, інформує ZN.ua .

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Зі звіту випливає, що обсяги зловживань на тлі загальних обсягів постачань США воєнної допомоги були мінімальними, українська влада охоче йшла на співпрацю, а вкрадене, зрештою, вдалося повернути.

У звіті генерального інспектора за період з лютого по вересень 2022 року зазначено, що після вторгнення Росії в Україну минулого року здатність Міністерства оборони відстежувати та контролювати все американське обладнання, яке надходить в Україну, як того вимагає закон про контроль за експортом зброї, зіткнулася з проблемами через обмежену присутність США в країні.

«Неможливість персоналу Міністерства оборони відвідати місця, де використовувалося або зберігалося надане Україні обладнання, значно ускладнювало здатність здійснювати моніторинг», — йдеться у документі.

Наприкінці жовтня США відновили виїзні інспекції українських складів зброї, щоб відстежувати, куди йде надана ними військова допомога. Як повідомляв у лютому колишній заступник міністра оборони Пентагону з питань політики Колін Кал, департамент також надав українцям системи відстеження, зокрема сканери та програмне забезпечення.

Водночас, у доповіді підкреслюється, наскільки важко було США в перші дні війни відстежити зброю та обладнання на мільярди доларів, які вони надавали Україні.

Європейське командування США намагалося пом’якшити цю проблему, вимагаючи та зберігаючи розписки від українців, котрі вони «сумлінно надавали», йдеться у звіті з посиланням на персонал структури.

Управління оборонного співробітництва з Києвом також звернулося до українського уряду з проханням надати звіти про витрати, втрати та пошкодження обладнання, наданого США , і той «доклав зусиль для запобігання незаконному розповсюдженню оборонних матеріалів, наданих Сполученими Штатами».

Проте злочинним організаціям вдалося викрасти частину зброї та обладнання, наданих США та їх союзниками, йдеться у звіті.

Наприкінці червня 2022 року організована злочинна група під керівництвом неназваного російського чиновника приєдналася до добровольчого батальйону за підробленими документами та викрала зброю, зокрема гранатомет і кулемет, а також понад 1000 набоїв, йдеться у звіті. Згідно з повідомленням, розвідка України розкрила змову.

Того ж місяця українські спецслужби також розкрили змову торговців, які працювали над продажем зброї та боєприпасів, котрі вони вкрали на передовій на півдні України, а також окрему змову українських злочинців, які видавали себе за працівників гуманітарних організацій, які викрали бронежилети на суму $17 тисяч, йдеться у звіті.

У серпні 2022 року українські спецслужби викрили групу бійців добровольчого батальйону, які викрали 60 гвинтівок і майже 1000 набоїв та зберігали їх на складі, імовірно, для продажу на чорному ринку. У звіті не уточнюється, чи були ця зброя та обладнання американськими.

Генеральний інспектор Пентагону написав, що деякі більші предмети, такі як ракети та гелікоптери, легше відстежувати за допомогою розвідувальних механізмів. Однак менші предмети, як-от прилади нічного бачення, контролювати було важче.

Зрештою, звіт не дає жодних рекомендацій, зазначаючи, що Міністерство оборони «доклало певних зусиль, щоб пом’якшити неможливість проводити особистий моніторинг».