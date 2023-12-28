В Московському держуніверситеті (МГУ) перестали готувати пропагандистів: на що мусили зважити

Рішення російського вишу обурило пропагандиста Соловйова.

Московський державний університет (МГУ) скасовує свою магістерську програму з «інформаційної та гібридної війни», яка має на меті навчити студентів проводити інформаційні операції та вести гібридну війну, інформує ZN.ua.

В Московському держуніверситеті (МГУ) перестали готувати пропагандистів: на що мусили зважити
© Географический факультет МГУ

Про це повідомляє Американський Інститут вивчення війни ISW.

Тут кажуть, що декан Вищої школи зв’язку МГУ Віталій Третьяков підтримав рішення університету припинити магістерську програму, яка пропонує курс «спецпропаганди», оскільки випускникам за такого «спецкурсу» буде складно працевлаштуватися за кордоном. Третьяков також вважає, що така магістерська програма загрожує репутації МГУ.

Позиція декана викликала обурення російського пропагандиста Володимира Соловйова. Той високо оцінив магістерську програму, яка нині закривається, і зазначив, що російські університети повинні викладати «спецпропаганду» та боротися із західними наративами історії. Соловйов також поставив під сумнів патріотизм студентів і викладачів МГУ.


Іван Шевчук, ZN.ua





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