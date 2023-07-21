СБУ викрила двох пропагандистів, які знімались у замовних сюжетах та закликали до знищення українських міст

Ними виявилися жителі Києва та Харківської області.

Служба безпеки України викрила в Києві та в Харківській області прихильників кремлівської ідеології. Вони виправдовували агресію РФ проти України публічно в ефірах російських медіа та серед своїх знайомих, повідомляє СБУ , інформує ZN.ua .

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У Києві правоохоронці викрили колишнього викладача одного з ліцеїв. Серед колишніх учнів він поширював наративи священника-блогера РПЦ Андрія Ткачова. За заклики до знищення українських міст СБУ раніше вже повідомляла йому про підозру. Пропагандист поширював серед своїх знайомих ідеї саботувати призов на службу у ЗСУ. Чоловік також публічно героїзував Путіна.

У Харківській області викрили проросійського агітатора. Він брав участь у замовних сюжетах російських медіа під час окупації регіону. Тоді чоловік роздавав інтерв’ю пропутінським інформагентствам та записував сюжети, в яких називав війну "громадянським конфліктом". РосЗМІ виставляли це як позицію пересічних громадян України та масово розганяли її в інформаційному просторі.

Після деокупації регіону чоловік вирішив "залягти на дно", однак СБУ виявила його місцеперебування та затримала. Обом пропагандистам повідомили про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає відповідальність за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Пропагандистам загрожує до восьми років за ґратами.