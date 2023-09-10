Японія допоможе Україні підготуватись до зими

До кінця місяця Токіо передасть два великих трансформатори.

Японія передасть Україні два великих трансформатори та 24 вантажівки з кранами для гуманітарного розмінування, повідомив міністр закордонних справ країни Хаяші Йошімаса на спільному з главою МЗС України Дмитром Кулебою брифінгу в Києві, під час першого з початку повномасштабної війни візиту до Києва, інформує ZN.ua .

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«Минулого року російські атаки на енергетичну інфраструктуру змусили багатьох українців жити без електрики та опалення. Тому надзвичайно важливо добре підготуватися до цієї зими», – сказав він.

Хаяші Йошімаса також додав, що за підсумками зустрічі з прем?єр-міністром України Денисом Шмигалем сьогодні сторони домовились про співпрацю для успішного проведення запланованої на початок наступного року японсько-української конференції зі сприяння економічної підтримки відновленню.

Як повідомлялось, Хаяші Йошімаса оголосив про готовність японської сторони розпочати найближчим часом переговори про укладення двосторонньої безпекової угоди з Україною.