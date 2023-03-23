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2023-03-23
Маємо готуватися до тривалої війни в Україні – Каллас
Прем’єрка Естонії також закликала країни НАТО збільшити витрати на оборону на понад 2% від ВВП, інформує
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Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала партнерів готуватися до тривалої війни в Україні. Про це вона
"Росія підготувалася до тривалої конфронтації, і ми теж повинні", – зазначила Каллас
Глава естонського уряду наполягає на збільшенні витрат на оборону для країн НАТО на понад 2% від ВВП.
"Естонія значно збільшила свій оборонний бюджет, до 2024 року він досягне 3% ВВП. 2% ВВП на витрати на оборону мають бути мінімальною, а не стелею", – додала вона.
Михайло Яровенко, ZN.ua