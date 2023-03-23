Маємо готуватися до тривалої війни в Україні – Каллас

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала партнерів готуватися до тривалої війни в Україні. Про це вона написала у своєму Twitter .

"Росія підготувалася до тривалої конфронтації, і ми теж повинні", – зазначила Каллас

Глава естонського уряду наполягає на збільшенні витрат на оборону для країн НАТО на понад 2% від ВВП .