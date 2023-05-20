СБУ викрила 12 пропагандистів кремлівського режиму

В шести областях правоохоронці нейтралізували проросійських агітаторів.

В шести областях Служба безпеки України викрила 12 проросійських агітаторів. Вони героїзували ПВК «Вагнер», поширювали наративи кремлівського режиму та агітували за встановлення пам'ятників Кадирову в Україні, повідомляють СБУ , інформує ZN.ua .

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У Дніпропетровській області викрито та затримано місцевого бізнесмена, який героїзував ПВК «Вагнер» та виправдовував загарбництво українських міст. Свою пропаганду він поширював через інтернет, а також під час спілкування зі знайомими.

На Донеччині припинено діяльність осередку проросійських інтернет-агітаторів. До нього входило чотири жителі регіону, вони також виправдовували в соціальних мережах діяльність бойовиків «ЛДНР».

У Кіровоградській області затримали жителя Онуфрієвського району. У соцмережі «Одноклассники» він називав деокупацію Херсона незаконною.

На Полтавщині затримали зрадників за просування ідеї встановлення в українських містах пам’ятників Кадирову та прославляли повномасштабне вторгнення. Їм загрожує до 8 років тюрми.

У Чернігівській області повідомлено про підозру двом посіпакам окупантів за розміщення російських пропагандистських дописів в соцмережах, які підхоплювали російські інтернет-групи. Син однієї з фігуранток є російським військовим, з яким вона перебувала на постійному зв’язку.