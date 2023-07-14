Прихильника кремлівського режиму правоохоронці затримали в Івано-Франківську

Чоловік виправдовував у соцмережах агресію РФ.

Місцевий житель Івано-Франківська отримав підозру за активну підтримку в заборонених в Україні соцмережах кремлівського режиму. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. Матеріали для пропаганди чоловік брав з ресурсів центральних рупорів Кремля, інформує ZN.ua .

© Офіс генерального прокурора

Як виявило слідство, чоловік народився у РФ , але вже давно проживав в Івано-Франківську. З кінця весни 2022 року прихильник Путіна регулярно розповсюджував у соцмережах дописи, якими виправдовував агресію РФ та звеличував її військово-політичне керівництво.

Посіпака окупантів публічно радів "успіхам високоточних ракет" і прапорам агресора в окупованих українських містах. ЗСУ в Донецькій та Луганській областях він називав "воєнними злочинцями", які "знищують мирних жителів ЛНР і ДНР", "здійснюють екоцид" на території так званих республік.