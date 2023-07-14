Прихильника кремлівського режиму правоохоронці затримали в Івано-Франківську

Чоловік виправдовував у соцмережах агресію РФ.

Місцевий житель Івано-Франківська отримав підозру за активну підтримку в заборонених в Україні соцмережах кремлівського режиму. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. Матеріали для пропаганди чоловік брав з ресурсів центральних рупорів Кремля, інформує ZN.ua.

Прихильника кремлівського режиму правоохоронці затримали в Івано-Франківську
© Офіс генерального прокурора

Як виявило слідство, чоловік народився у РФ, але вже давно проживав в Івано-Франківську. З кінця весни 2022 року прихильник Путіна регулярно розповсюджував у соцмережах дописи, якими виправдовував агресію РФ та звеличував її військово-політичне керівництво.

Посіпака окупантів публічно радів "успіхам високоточних ракет" і прапорам агресора в окупованих українських містах. ЗСУ в Донецькій та Луганській областях він називав "воєнними злочинцями", які "знищують мирних жителів ЛНР і ДНР", "здійснюють екоцид" на території так званих республік.

Чоловіка затримали правоохоронці та наразі він перебуває під вартою. Йому інкримінують ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України. Стаття передбачає відповідальність за виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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