Прихильника кремлівського режиму правоохоронці затримали в Івано-Франківську
Чоловік виправдовував у соцмережах агресію РФ.
Місцевий житель Івано-Франківська отримав підозру за активну підтримку в заборонених в Україні соцмережах кремлівського режиму. Про це
Як виявило слідство, чоловік народився у РФ, але вже давно проживав в Івано-Франківську. З кінця весни 2022 року прихильник Путіна регулярно розповсюджував у соцмережах дописи, якими виправдовував агресію РФ та звеличував її військово-політичне керівництво.
Посіпака окупантів публічно радів "успіхам високоточних ракет" і прапорам агресора в окупованих українських містах. ЗСУ в Донецькій та Луганській областях він називав "воєнними злочинцями", які "знищують мирних жителів ЛНР і ДНР", "здійснюють екоцид" на території так званих республік.
Чоловіка затримали правоохоронці та наразі він перебуває під вартою. Йому інкримінують ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України. Стаття передбачає відповідальність за виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України.