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2023-07-11
У Польщі затримали російського шпигуна
Чоловік стежив за морськими портами та військовими об'єктами.
У Польщі затримали шпигуна з Росії, який стежив за військовими об'єктами країни. Про це повідомив міністр внутрішніх справ й адміністрації Польщі Маріуш Камінський, інформує
"Агентство внутрішньої безпеки затримало ще одного учасника шпигунської мережі, яка працювала на російську розвідку. Підозрюваний вів спостереження за військовими об'єктами та морськими портами. Його систематично нагороджували росіяни. Це вже 15-й затриманий у рамках цього розслідування", - написав він у
Оксана Лебедина, ZN.ua