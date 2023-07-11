У Польщі затримали російського шпигуна

Чоловік стежив за морськими портами та військовими об'єктами.

У Польщі затримали шпигуна з Росії, який стежив за військовими об'єктами країни. Про це повідомив міністр внутрішніх справ й адміністрації Польщі Маріуш Камінський, інформує ZN.ua.

"Агентство внутрішньої безпеки затримало ще одного учасника шпигунської мережі, яка працювала на російську розвідку. Підозрюваний вів спостереження за військовими об'єктами та морськими портами. Його систематично нагороджували росіяни. Це вже 15-й затриманий у рамках цього розслідування", - написав він у Twitter.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
МОЗ попередило про нестабільну епідеміологічну ситуацію в УкраїніМОЗ попередило про нестабільну епідеміологічну ситуацію в Україні
США не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додомуСША не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додому
З Чехії Зеленський поїде до СловаччиниЗ Чехії Зеленський поїде до Словаччини
Молдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – СандуМолдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – Санду
Росіяни все частіше застосовують хімічну зброю під Бахмутом – ДмитрашківськийРосіяни все частіше застосовують хімічну зброю під Бахмутом – Дмитрашківський
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленський про саміт НАТО: «Домовилися з прездентом Польщі діяти разом для кращого результату»Зеленський про саміт НАТО: «Домовилися з прездентом Польщі діяти разом для кращого результату»
Від початку російського вторгнення Україна отримала медичну гуманітарну допомогу на суму понад 13,5 млрд грн – МОЗВід початку російського вторгнення Україна отримала медичну гуманітарну допомогу на суму понад 13,5 млрд грн – МОЗ
Російського генерала Суровікіна затримано, він в СІЗО — ЗМІРосійського генерала Суровікіна затримано, він в СІЗО — ЗМІ
Президент Польщі прибув до столиці УкраїниПрезидент Польщі прибув до столиці України
Сейм Польщі затвердив резолюцію на підтримку членства України в НАТОСейм Польщі затвердив резолюцію на підтримку членства України в НАТО
Молочні об'єднання України та Польщі закликали уряди своїх країн сприяти вільній торгівліМолочні об'єднання України та Польщі закликали уряди своїх країн сприяти вільній торгівлі
Готував повітряну атаку РФ на Вінницю: СБУ затримали ворожого поплічникаГотував повітряну атаку РФ на Вінницю: СБУ затримали ворожого поплічника
В ЗСУ виявили «крота» російського ГРУ, який збирав дані про контрнаступВ ЗСУ виявили «крота» російського ГРУ, який збирав дані про контрнаступ
СБУ нейтралізувала шпигуна ГРУ, який збирав дані про оборону Харкова та прифронтові територіїСБУ нейтралізувала шпигуна ГРУ, який збирав дані про оборону Харкова та прифронтові території
У Польщі спробували обікрасти потяг, який віз боєприпаси для УкраїниУ Польщі спробували обікрасти потяг, який віз боєприпаси для України
Последние новости
Подгружаем последние новости