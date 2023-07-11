У Польщі затримали російського шпигуна

Чоловік стежив за морськими портами та військовими об'єктами.

У Польщі затримали шпигуна з Росії, який стежив за військовими об'єктами країни. Про це повідомив міністр внутрішніх справ й адміністрації Польщі Маріуш Камінський, інформує ZN.ua .