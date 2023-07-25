Правоохоронці затримали агентку ГРУ: відстежувала для окупантів рух української бойової авіації

Жінці загрожує довічне перебування за ґратами.

Служба безпеки України затримала у Чернігівській області жінку, яка збирала для РФ розвіддані про переміщення ЗСУ. Затримана працювала на ГРУ, повідомляє пресслужба СБУ , інформує ZN.ua .

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За наказом куратора зі спецслужби окупантів, зрадниця потайки відстежувала місця дислокації та пересування Сил оборони на північних рубежах України. Жінка мала фіксувати точний час і напрямки польотів української бойової авіації.

З-поміж іншого, зрадниця мала намір виявити та передати загарбникам локації ППО, укріпрайонів та фортифікаційних споруд ЗСУ на території регіону. За інформацією правоохоронців, загарбники планували використати ці дані для підготовки нових повітряних атак на українські об’єкти.

СБУ затримала жінку під час спроби передачі інформації ворогу. Фігурантка отримала підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зараз жінка перебуває під вартою і повністю визнала провину. Зрадниці загрожує довічне позбавлення волі.