У Латвії кремлівського активіста визнали винним у діяльності проти держави: вирок обурив президента
Громадськість також обурена занадто м'яким вироком.
У Латвії суд визнав прокремлівського активіста редактора російського видання «Sputnik Lietuva» Марата Касемса винним у наданні незаконної інтелектуальної та фізичної підтримки Росії. Про це
Касем був затриманий на початку цього року. Тоді прокремлівські активісти та представник російського МЗС Марія Захарова висловили обурення його затриманням.
У ході розслідування було встановлено, що Касем з 2017 по листопад 2022 року надавав Росії інтелектуальну та фізичну підтримку з особистих мотивів і корисливих цілей.
Його визнано винним і покарано за сприяння іноземній державі в діянні, спрямованому проти Латвії. Як повідомляється, обвинувачений, який є громадянином Латвії, свою провину визнав та розкаявся.
Суд призначив Касемсу штраф у розмірі 15,5 тисяч євро. Як йдеться у рішенні, це було зроблено «враховуючи розкаяння, а також його матеріальне становище».
Водночас, рішення суду обурило багатьох латвійців. Президент країни Едгар Рінкевич також висловив здивування з приводу такого м’якого вироку і звернувся до прокуратури з проханням надати всю інформацію щодо цієї ситуації, а також планує обговорити її на зустрічі з генпрокурором.
У лютому Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) тимчасово заблокувала сайти, пов'язані з низкою пропагандистських ЗМІ.