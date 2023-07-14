У Латвії кремлівського активіста визнали винним у діяльності проти держави: вирок обурив президента

Громадськість також обурена занадто м'яким вироком.

У Латвії суд визнав прокремлівського активіста редактора російського видання «Sputnik Lietuva» Марата Касемса винним у наданні незаконної інтелектуальної та фізичної підтримки Росії. Про це повідомляє видання LSM.lv, інформує ZN.ua.

У Латвії кремлівського активіста визнали винним у діяльності проти держави: вирок обурив президента
© depositphotos / PromesaStudio

Касем був затриманий на початку цього року. Тоді прокремлівські активісти та представник російського МЗС Марія Захарова висловили обурення його затриманням.

У ході розслідування було встановлено, що Касем з 2017 по листопад 2022 року надавав Росії інтелектуальну та фізичну підтримку з особистих мотивів і корисливих цілей.

Його визнано винним і покарано за сприяння іноземній державі в діянні, спрямованому проти Латвії. Як повідомляється, обвинувачений, який є громадянином Латвії, свою провину визнав та розкаявся.

Суд призначив Касемсу штраф у розмірі 15,5 тисяч євро. Як йдеться у рішенні, це було зроблено «враховуючи розкаяння, а також його матеріальне становище».

Водночас, рішення суду обурило багатьох латвійців. Президент країни Едгар Рінкевич також висловив здивування з приводу такого м’якого вироку і звернувся до прокуратури з проханням надати всю інформацію щодо цієї ситуації, а також планує обговорити її на зустрічі з генпрокурором.

У лютому Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) тимчасово заблокувала сайти, пов'язані з низкою пропагандистських ЗМІ.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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