У Миколаєві затримали двох чиновниць з обленерго: публічно виправдовували агресію РФ

Жінки також сподівались та чекали на скорішу окупацію регіону.

Служба безпеки України затримала двох співробітниць АТ "Миколаі?вобленерго" та зафіксувала їх злочинну діяльність з виправдовування агресії РФ . Жінки досі чекали на окупацію регіону, повідомляє пресслужба СБУ , інформує ZN.ua .

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Слідство встановило, що одна з підозрюваних є очільницею підрозділу в "Миколаі?вобленерго", а другою є її заступниця. Жінки у розмовах із колегами та підлеглими заперечували існування України та висловлювали сподівання на окупацію всієї території.Чиновниці виправдовували ракетні удари по Одесі та закликали до знищення українців, які чинять супротив окупантам.

СБУ повідомила жінкам про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України).

Правоохоронці вирішують питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Жінкам загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.