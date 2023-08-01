СБУ затримала у Миколаєві жінку, яка допомагала коригувати ворожі удари по області

Також за допомогою фото та відео від жінки знімали замовні сюжети для пропагандистських каналів.

Служба безпеки України затримала у Миколаєві жінку, яка ділилася з російськими спецслужбами інформацією про наслідки повітряних ударів окупантів по об'єктах критичної інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує ZN.ua.

СБУ затримала у Миколаєві жінку, яка допомагала коригувати ворожі удари по області
© pixabay.com

Як виявили правоохоронці, ворожою інформаторкою є місцева підприємиця. Вона після початку повномасштабної війни систематично публікувала антиукраїнські коментарі у різних проросійських пабліках. Так вона вийшла на проросійського блогера Сергєя Лєбєдєва (більш відомого як "Лохматий"). Наразі він перебуває в окупованому Донецьку і працює на ФСБ. З ним вона спілкувалась через створений ним Telegram-канал.

Через блогера жінка передала окупантам фото та відео з місць прильотів по промислових об’єктах області, зокрема і по нафтобазі. Кремлівський пропагандист передавав інформацію до ФСБ для підготовки нових повітряних атак на Миколаївську область. Також за допомогою отриманих від зрадниці файлів Лєбєдєв готував замовні сюжети для міжнародного рупора окупантів "РИА Новости".

СБУ повідомила зрадниці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі жінка перебуває під вартою.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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