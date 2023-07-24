СБУ викрила та затримала агента ФСБ у Херсоні, який створив власну шпигунську мережу

Чоловіка ФСБ завербувала ще в "нульові".

Служба безпеки України викрила агента російських спецслужб у Херсоні, у якого було до десяти власних інформаторів у регіоні. Про це повідомляє пресслужба СБУ. Як виявили правоохоронці, всі інформатори були місцевими жителями та підтримували агресію РФ проти України, інформує ZN.ua.

СБУ викрила та затримала агента ФСБ у Херсоні, який створив власну шпигунську мережу
© СБУ

Затриманим агентом ФСБ є місцевий житель, який потрапив у поле зору РФ ще на початку "нульових". Він часто відвідував Росію у власних справах. На чоловіка вийшов представник спецслужби РФ і запропонував співпрацювати.

ФСБ, підтверджуючи свою лояльність, видала чоловіку "перепустку" для безперешкодного пересування по території РФ. До початку повномасштабної війни чоловік повернувся в Україну і налагодив роботу приватної охоронної фірми у Херсоні.

З початком повномасштабної війни ФСБ вийшла на контакт з агентом і окреслила основні його завдання. Чоловік мав передавати РФ актуальну інформацію про місцеперебування ЗСУ у прифронтових районах області. Інформатори, який зібрав агент ФСБ, намагалися виявити бойові позиції РСЗВ "Град" та гаубиць М777. Дані, які надходили від мережі інформаторів, чоловік передавав своєму куратору з ФСБ.

СБУ затримали чоловіка під час спроби передачі даних ФСБ. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне перебування за ґратами.

Нагадуємо, СБУ затримала торгівця зброєю у прифронтових районах Херсонської області. Зброю, яку чоловік знайшов у районах ведення бойових дій, мав намір продати кримінальникам.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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