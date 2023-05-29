СБУ викрила та затримала колишнього комуніста - агента ФСБ у Запоріжжі

Рецидивіст-зрадник коригував ворожі ракети, за це йому загрожує довічне ув'язнення.

Служба безпеки України затримала колишнього депутата-комуніста Запорізької міської ради. Він коригував наведення ракет на Україну у квітні та травні цього року, повідомляє пресслужба СБУ , інформує ZN.ua .

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Поплічником окупантів виявився палкий прихильник комунізму, який у 2001 році отримав 6 років тюрми за планування державного перевороту в Україні. Після виходу він вступив до місцевого осередку забороненої компартії та у 2015 році майже пів року був депутатом Запорізької міської ради.

Фігурант був активним учасником прокремлівських організацій «Союз радянських офіцерів» та «Безсмертний полк». Наприкінці 2022 року його завербувала ФСБ для роботи на користь Кремля. Для виконання ворожих завдань російський агент сформував власну інформаторську мережу. До її складу ввійшли колишні «однопартійці» зрадника, які живуть у Запоріжжі.