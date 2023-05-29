СБУ викрила та затримала колишнього комуніста - агента ФСБ у Запоріжжі
Рецидивіст-зрадник коригував ворожі ракети, за це йому загрожує довічне ув'язнення.
Служба безпеки України затримала колишнього депутата-комуніста Запорізької міської ради. Він коригував наведення ракет на Україну у квітні та травні цього року,
Поплічником окупантів виявився палкий прихильник комунізму, який у 2001 році отримав 6 років тюрми за планування державного перевороту в Україні. Після виходу він вступив до місцевого осередку забороненої компартії та у 2015 році майже пів року був депутатом Запорізької міської ради.
Фігурант був активним учасником прокремлівських організацій «Союз радянських офіцерів» та «Безсмертний полк». Наприкінці 2022 року його завербувала ФСБ для роботи на користь Кремля. Для виконання ворожих завдань російський агент сформував власну інформаторську мережу. До її складу ввійшли колишні «однопартійці» зрадника, які живуть у Запоріжжі.
Через пособників чоловік отримував інформацію про працюючі промислові підприємства і технічний стан критичної інфраструктури. Потім чоловік особисто виїжджав на місцевість і проводив приховану фото- та відеофіксацію українських об’єктів. Отримані дані він передавав РФ для здійснення повітряних атак по території регіону. Після ворожих ударів зрадник звітував про наслідки до ФСБ. Наразі йому інкримінують державну зраду, що передбачено за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.