Саакашвілі має заплатити за деякі злочини, які були скоєні під час його режиму – Зурабішвілі

Грузинська лідерка наголосила, що помилування колишнього президента не буде.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не буде помилувати експрезидента Міхеіла Саакашвілі, який наразі знаходиться у в’язниці. Глава держави аргументувала це рішення волею грузинського народу. Про це вона сказала в інтер’ю Українській правді, інформує ZN.ua.

Саакашвілі має заплатити за деякі злочини, які були скоєні під час його режиму – Зурабішвілі
© Мзія Саганелідзе / Луна Кавказу

Коментуючи питання, чому вона не хоче помилувати Саакашвілі, президентка Грузії відповіла так: "Тому що я відповідальна насамперед перед грузинським народом. Як президент, я маю зважати на те, що відчуває грузинський народ. Грузинський народ пережив 9 років режиму Саакашвілі, який залишив багато жертв. ... Відчуття населення таке, що він має заплатити за деякі злочини, які були скоєні під час його режиму - можливо, не ним, але під його керівництвом. Таке відчуття в цілому".

Водночас Зурабішвілі додала, що в народу є і відчуття, що з Саакашвілі "треба поводитися гідно і що треба знайти рішення".

Вона також сказала, що Грузія не отримувала запиту на екстрадицію Саакашвілі до інших країн.

При цьому до неї зверталася низка низка людей з проханням помилувати Саакашвілі. Але вона їм пояснювала, що "помилування – не вихід в цій ситуації саме через грузинський народ".

Загалом це питання, за словами Зурабішвілі, належить до відповідальності уряду.

"Я працюю з дипломатичною спільнотою, зі своїми зв'язками в Європі та намагаюся працювати з владою, щоб знайти рішення, яке буде більше відповідати тому, як слід поводитися з колишнім президентом. На жаль, поки що влада не відреагувала. Вони можуть по-різному реагувати на запит про екстрадицію, але вони повинні реагувати. Вони є тими, хто є відповідальними за це рішення", – заявила президентка.

При цьому Зурабішвілі вважає, що питання Саакашвілі не може зруйнувати дружбу між Україною та Грузією, бо відносини між країнами "вище, ніж це". Вона також переконана, що країни зможуть знайти вихід із цієї ситуації.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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