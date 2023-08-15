Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Будемо готувати рішення – Зеленський

Президент виступив із заявою після спілкування з військовими в Донецькій області.

Президент України Володимир Зеленський протягом понеділка, 14 серпня, відвідав командні пункти наших військовослужбовців у Донецькій області та поспілкувався з командирами бригад і батальйонів про фронтові потреби. Після зустрічей глава держави заявив про наявність безлічі проблем внаслідок поганої роботи військово-лікарських комісій та анонсував відповідні рішення, інформує ZN.ua.

Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Будемо готувати рішення – Зеленський
Фото ілюстративне
© freepik/freepik

"Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом. Мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК… Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення”, – наголосив він у вечірньому зверненні.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
"Це справа України – як захищати власну територію" – у німецькому уряді відмовилися давати оцінки діям ЗСУ"Це справа України – як захищати власну територію" – у німецькому уряді відмовилися давати оцінки діям ЗСУ
РНБО попереджає про плани росіян зробити окуповані території "сірою зоною"РНБО попереджає про плани росіян зробити окуповані території "сірою зоною"
Війська РФ намагаються оточити Авдіївку та рухатися вперед: картаВійська РФ намагаються оточити Авдіївку та рухатися вперед: карта
Минулого тижня військові РФ не розпізнали "своїх" та розстріляли 32-х окупантів — ФедоровМинулого тижня військові РФ не розпізнали "своїх" та розстріляли 32-х окупантів — Федоров
На ТОТ Запорізької області відбулася перестрілка між підрозділами армії РФ — ЦНСНа ТОТ Запорізької області відбулася перестрілка між підрозділами армії РФ — ЦНС
Блок рекламы


Похожие новости
Кулеба: Мета України — кордони 1991-го. І байдуже, скільки часу це займеКулеба: Мета України — кордони 1991-го. І байдуже, скільки часу це займе
Адвокат: Через стан здоров'я Митрополита Павла не можуть допитувати, у нього інфарктАдвокат: Через стан здоров'я Митрополита Павла не можуть допитувати, у нього інфаркт
Клименко попередив тих, хто публікує кадри "прильотів": "Будемо пояснювати з Кримінальним кодексом у руках"Клименко попередив тих, хто публікує кадри "прильотів": "Будемо пояснювати з Кримінальним кодексом у руках"
Зеленський відреагував на удар по Кривому Рогу: Відео з місця трагедіїЗеленський відреагував на удар по Кривому Рогу: Відео з місця трагедії
У Москві через атаку дронів є постраждалий. Відео наслідківУ Москві через атаку дронів є постраждалий. Відео наслідків
Опалювальний сезон в Україні буде дуже важким, - Офіс президентаОпалювальний сезон в Україні буде дуже важким, - Офіс президента
ЗСУ просуваються на півдні, роблять свою роботу довкола кількох населених пунктів – МалярЗСУ просуваються на півдні, роблять свою роботу довкола кількох населених пунктів – Маляр
Зеленський нагородив воїнів Сил спеціальних операційЗеленський нагородив воїнів Сил спеціальних операцій
Дозволити цивільними стріляти з вогнепальної зброї по російським окупантам було правильним рішенням – МВСДозволити цивільними стріляти з вогнепальної зброї по російським окупантам було правильним рішенням – МВС
Посол Латвії в НАТО вважає, що Захід повинен готуватися до тривалої агресивної політики РФПосол Латвії в НАТО вважає, що Захід повинен готуватися до тривалої агресивної політики РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости