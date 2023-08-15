Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Будемо готувати рішення – Зеленський

Президент виступив із заявою після спілкування з військовими в Донецькій області.

Президент України Володимир Зеленський протягом понеділка, 14 серпня, відвідав командні пункти наших військовослужбовців у Донецькій області та поспілкувався з командирами бригад і батальйонів про фронтові потреби. Після зустрічей глава держави заявив про наявність безлічі проблем внаслідок поганої роботи військово-лікарських комісій та анонсував відповідні рішення, інформує ZN.ua .

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"Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом. Мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК… Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення”, – наголосив він у вечірньому зверненні.