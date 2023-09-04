Російські війська хочуть посилити мобілізацію в окупованому Криму — "АТЕШ"
Партизани повідомляють, що людей, які ховаються від мобілізації, окупанти будуть виявляти через банки.
Російські війська планують запустити активний процес мобілізації у тимчасово окупованому Криму після незаконних та фіктивних виборів з 12 вересня, інформує партизанський рух кримських татар і українців "АТЕШ" у
Зазначається, що особливий акцент війська РФ зроблять на відставних поліцейських та інших силовиках.
Партизанський рух також повідомляє, що людей, які ховаються від мобілізації, окупанти будуть виявляти через банки, інформує
"Операторам банків поставлене завдання викликати клієнтів з паспортами, нібито, для звіряння та оновлення даних, і якщо люди, які цікавлять окупаційну систему, з'являться, то повідомляти про їхнє місце знаходження, у крайньому разі викликати поліцію", - йдеться в повідомленні.
"АТЕШ" також наголошує, що війська РФ шукатимуть нових методів для мобілізації жителів окупованих українських територій.
Нагадаємо, за даними ZN.UA в українських спецслужбах, В Кремлі підготували проєкт указу президента РФ Владіміра Путіна про оголошення мобілізації. Очікується, що указ буде підписаний наприкінці вересня.
Не дивлячись на те, що в Росії мобілізація проходить латентно, сьогодні є ряд об’єктивних причин для прийняття рішення про другу хвилю мобілізації. По-перше, російська армія зазнала відчутних втрат на фронті. По-друге, вичерпався ресурс зеків.