Російські війська хочуть посилити мобілізацію в окупованому Криму — "АТЕШ"

Партизани повідомляють, що людей, які ховаються від мобілізації, окупанти будуть виявляти через банки.

Російські війська планують запустити активний процес мобілізації у тимчасово окупованому Криму після незаконних та фіктивних виборів з 12 вересня, інформує партизанський рух кримських татар і українців "АТЕШ" у Telegram.

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Зазначається, що особливий акцент війська РФ зроблять на відставних поліцейських та інших силовиках.

Партизанський рух також повідомляє, що людей, які ховаються від мобілізації, окупанти будуть виявляти через банки, інформує ZN.ua .

"Операторам банків поставлене завдання викликати клієнтів з паспортами, нібито, для звіряння та оновлення даних, і якщо люди, які цікавлять окупаційну систему, з'являться, то повідомляти про їхнє місце знаходження, у крайньому разі викликати поліцію", - йдеться в повідомленні.

"АТЕШ" також наголошує, що війська РФ шукатимуть нових методів для мобілізації жителів окупованих українських територій.

Нагадаємо, за даними ZN.UA в українських спецслужбах, В Кремлі підготували проєкт указу президента РФ Владіміра Путіна про оголошення мобілізації. Очікується, що указ буде підписаний наприкінці вересня.

Не дивлячись на те, що в Росії мобілізація проходить латентно, сьогодні є ряд об’єктивних причин для прийняття рішення про другу хвилю мобілізації. По-перше, російська армія зазнала відчутних втрат на фронті. По-друге, вичерпався ресурс зеків.