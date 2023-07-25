Кулеба: "F-16 допоможуть Україні експортувати зерно попри шантаж РФ"

Глава МЗС України заявив, що Росія втратить можливість шантажувати світ.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, коли Україна отримає західні винищувачі F-16, тоді вона не буде залежати від російського шантажу в питанні експорту зерна на світові ринки, повідомляє "Укрінформ", інформує ZN.ua.

Кулеба:
© Lockheed Martin

"Чим швидше ми їх отримаємо, тим швидше ми зможемо запустити новий (зерновий – ред.) коридор, який буде захищений й ефективний, і який буде працювати без жодних перешкод. Тонни українського зерна будуть доставлені на світові ринки, що призведе до стабілізації цін, їхнього зниження та допоможе людям уникнути голоду", - наголосив Кулеба.

За його словами, РФ втратить можливість шантажувати світ.

13 липня глава Кремля Владімір Путін пригрозив виходом із зернової угоди, заявивши, що РФ готова повернутися, коли ООН виконає всі умови щодо Росії. 17 липня РФ заявила, що не продовжить участь у зерновій угоді. Захід розкритикував дії Кремля.

Наразі українська влада та союзники розробляють варіанти дій, щоб зберегти роль України як глобального гаранта продовольчої безпеки та захистити морські виходи на світовий ринок.


Анна Конюченко, ZN.ua





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