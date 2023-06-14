Кулеба запропонував Перу та Йорданії приєднатися до української формули миру

Глава української дипломатії поговорив з представниками обох країн.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у межах розмов з главами МЗС Йорданії і Перу Айманом Сафаді та Аною Джервасі відповідно, запропонував їхнім країнам приєднатися до української формули миру. Про це він написав у своєму Twitter , інформує ZN.ua .

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"Я розмовляв зі своєю перуанською колегою Аною Гервасі. Я вдячний Перу за принципову позицію, згідно з якою війна має бути негайно припинена, коли Росія виведе свої війська з України", – зазначив очільник українського дипвідомства.

Він запросив Перу приєднатися до української формули миру та зусиль із притягнення Росії до відповідальності.

Кулеба також розповів про деталі розмови з Айманом Сафаді.

Міністр закордонних справ України запропонував Йорданії взяти участь у реалізації української формули миру. Глави МЗС обговорили подальші кроки з розвитку взаємовигідного двостороннього співробітництва.

Раніше міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявляв, що країна хотіла б провести саміт у липні, спрямований на пошук миру між Україною та Росією, але така зустріч потребуватиме участі Індії, Китаю та Бразилії.