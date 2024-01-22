У британській розвідці пояснили, з чим пов’язаний рекордний експорт української сільськогосподарської продукції Чорним морем

Аналітики зазначили, що стан цього експортного маршруту є життєво важливим для експортних надходжень України.

У грудні 2023 року українські порти експортували більше сільськогосподарської продукції, ніж будь-коли з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, інформує британська розвідка в соцмережі Х, інформує ZN.ua.

Зазначається, що такі високі показники стали можливими завдяки створенню одностороннього морського експортного каналу та відновленню роботи основних чорноморських портів України. Цей експорт перевищив щомісячні обсяги, досягнуті під час реалізації "зернової угоди"за посередництва ООН і Туреччини, коли кораблі піддавалися російським інспекціям.

"Україна досягла цього, оскільки не дозволила російському Чорноморському флоту діяти у західній частині Чорного моря, де він перебуває під загрозою з боку українських ракет та безпілотних надводних кораблів", – йдеться у повідомленні.

У Міноборони Британії розповіли, що впевненість ринку підтримується зниженням страхування за посередництва Сполученого Королівства в рамках страхового пакета Unity Facility та оголошенням про те, що Румунія Болгарія та Туреччина сформували коаліцію для очищення Чорного моря від мін.


Анна Конюченко, ZN.ua





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