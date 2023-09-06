CNN: Росія обклала свої Ту-95 шинами, експерти пояснили, чи це допоможе

Експерти допускають, що в кращому випадку шини можуть захистити літаки від осколків за певних умов.

Армія Росії почала покривати деякі зі своїх літаків автомобільними шинами, що, на думку експертів, може бути імпровізованою спробою захистити їх від ударів безпілотників України. Останнім часом українські БПЛА все частіше атакують російські військові аеродроми, інформує ZN.ua.

CNN: Росія обклала свої Ту-95 шинами, експерти пояснили, чи це допоможе

На супутникових знімках з авіабази в Енгельсі, зроблені компанією Maxar, видно два стратегічні бомбардувальники Ту-95 з автомобільними шинами на верхній частині фюзеляжу.

Експерти сказали CNN, що це може бути грубою спробою не тільки додати ще один рівень захисту від українських безпілотників, але й зменшити видимість літаків, особливо вночі.

За словами Франциско Серра-Мартінса з компанії-виробника безпілотників One Way Aerospace, цей крок може мати обмежений ефект.

«Це може зменшити тепловий слід відкритих стратегічних авіаційних засобів, розміщених на перонах аеродромів, але вони все одно будуть помітні для інфрачервоних камер», - сказав він в інтерв'ю CNN.

«Хоч це має доволі безглуздий вигляд, росіяни, схоже, намагаються зробити все можливе, щоб посилити захист літаків, які в іншому випадку будуть легкою здобиччю. Чи спрацює це, залежить від того, яка боєголовка встановлена на ракеті чи безпілотнику», - сказав OSINT-дослідник Стівен Воткінс.

Він додав, що шини можуть бути використані для того, щоб осколки від вибуху над літаком не пробивали його. Військовий чиновник НАТО прокоментував CNN, що Альянс знав про ці шини.

«Ми вважаємо, що вони призначені для захисту від безпілотників. Ми не знаємо, чи матиме це якийсь ефект», - сказав співрозмовник видання.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
У Європарламенті оприлюднили рекомендації щодо контролю використання 50 млрд євро на відновлення УкраїниУ Європарламенті оприлюднили рекомендації щодо контролю використання 50 млрд євро на відновлення України
У Пекіні глава британського МЗС закликав Китай допомогти зупинити ПутінаУ Пекіні глава британського МЗС закликав Китай допомогти зупинити Путіна
Канада хоче навчати українських суддів і аудиторів у межах антикорупційних проєктів – посолКанада хоче навчати українських суддів і аудиторів у межах антикорупційних проєктів – посол
Румунія засудила напад Росії на дунайський портРумунія засудила напад Росії на дунайський порт
Наєв: ЗСУ посилюють протиповітряну оборону на ЖитомирщиніНаєв: ЗСУ посилюють протиповітряну оборону на Житомирщині
Блок рекламы


Похожие новости
Новою програмою для школярів Росія намагається підготувати їх до можливої мобілізації – британська розвідкаНовою програмою для школярів Росія намагається підготувати їх до можливої мобілізації – британська розвідка
Більшість росіян у Латвії, які записалися на іспит з держмови, не здали йогоБільшість росіян у Латвії, які записалися на іспит з держмови, не здали його
«Єдіная Росія» хоче зберегти вплив за рахунок псевдовиборів на окупованих територіях – британська розвідка«Єдіная Росія» хоче зберегти вплив за рахунок псевдовиборів на окупованих територіях – британська розвідка
Росія вербує найманців на Кубі — МЗС у ЛіміРосія вербує найманців на Кубі — МЗС у Лімі
Росія не зможе знищити ядерною зброєю усю Україну — РезніковРосія не зможе знищити ядерною зброєю усю Україну — Резніков
Партизани під Маріуполем підпалили ремонтну базу росіянПартизани під Маріуполем підпалили ремонтну базу росіян
Буданов про таємні переговори ЦРУ з росіянами: "Не плутайте роботу спецслужб і дипломатію"Буданов про таємні переговори ЦРУ з росіянами: "Не плутайте роботу спецслужб і дипломатію"
Росіяни звели наступальні дії до мінімуму, атакують лише у двох напрямках – ГенштабРосіяни звели наступальні дії до мінімуму, атакують лише у двох напрямках – Генштаб
Організував схему контрабанди мікроелектроніки військового призначення: в США судять росіянина ПетроваОрганізував схему контрабанди мікроелектроніки військового призначення: в США судять росіянина Петрова
Ми повинні укласти угоду з росіянами про нову безпекову архітектуру і відмовити Україні у вступі до НАТО – ОрбанМи повинні укласти угоду з росіянами про нову безпекову архітектуру і відмовити Україні у вступі до НАТО – Орбан
Последние новости
Подгружаем последние новости