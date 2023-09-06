CNN: Росія обклала свої Ту-95 шинами, експерти пояснили, чи це допоможе

Експерти допускають, що в кращому випадку шини можуть захистити літаки від осколків за певних умов.

Армія Росії почала покривати деякі зі своїх літаків автомобільними шинами, що, на думку експертів, може бути імпровізованою спробою захистити їх від ударів безпілотників України. Останнім часом українські БПЛА все частіше атакують російські військові аеродроми, інформує ZN.ua .

На супутникових знімках з авіабази в Енгельсі, зроблені компанією Maxar, видно два стратегічні бомбардувальники Ту-95 з автомобільними шинами на верхній частині фюзеляжу.

Експерти сказали CNN , що це може бути грубою спробою не тільки додати ще один рівень захисту від українських безпілотників, але й зменшити видимість літаків, особливо вночі.

За словами Франциско Серра-Мартінса з компанії-виробника безпілотників One Way Aerospace, цей крок може мати обмежений ефект.

«Це може зменшити тепловий слід відкритих стратегічних авіаційних засобів, розміщених на перонах аеродромів, але вони все одно будуть помітні для інфрачервоних камер», - сказав він в інтерв'ю CNN.

«Хоч це має доволі безглуздий вигляд, росіяни, схоже, намагаються зробити все можливе, щоб посилити захист літаків, які в іншому випадку будуть легкою здобиччю. Чи спрацює це, залежить від того, яка боєголовка встановлена на ракеті чи безпілотнику», - сказав OSINT-дослідник Стівен Воткінс.

Він додав, що шини можуть бути використані для того, щоб осколки від вибуху над літаком не пробивали його. Військовий чиновник НАТО прокоментував CNN, що Альянс знав про ці шини.

«Ми вважаємо, що вони призначені для захисту від безпілотників. Ми не знаємо, чи матиме це якийсь ефект», - сказав співрозмовник видання.